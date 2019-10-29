巴格達迪巢穴檔案解讀耗時　短期難再追擊IS

中評社香港10月29日電／美軍26日直搗伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪巢穴，除逼得他自爆身亡，另活捉2名黨羽、起出巨量情資。這有助研判IS由誰繼掌，但因資料解讀耗時，一時半刻不會促成後續攻擊。



“紐約時報”報道，美國陸軍三角洲部隊突擊巴格達迪在敘利亞西北部的藏身處，並在2小時搜索行動中俘虜兩名IS戰士。若特朗普政府沿襲過去作法，這兩人將移交伊拉克政府，讓伊拉克提出起訴。



美國現任與前任官員都說，活捉這兩人、又從巴格達迪巢穴搜出文件和電子檔，或可讓軍方與情報機構取得IS行動的新細節。情資預料會證實美軍研判，顯示巴格達迪生前已不再直接控制IS行動，但因五角大廈與中央情報局（CIA）等機關仍在初步檢視文件階段，官員不預期相關情資可在一時半刻促成對IS的後續攻擊。



中央社援引報道，官員透露，這些從筆電、手機等取得的檔案約4至7 TB，其中包括巴格達迪怎麼掌管IS、如何避開聯軍追蹤、IS的行動規劃與資金來源等資訊。透過檢視新資料或能了解巴格達迪與其他國家IS分支的關聯性，也能從中查得有關IS繼任領袖的線索，讓情報機關釐清是否有人準備接掌組織，繼續指揮敘利亞和他地分支的IS戰士。



曾任職中情局的中東專家羅爾表示：“我們應密切關注想接替巴格達迪、成立IS 2.0的人物。”



完整解讀這些情資可能耗費數月。美國官員認為，此次檢視的工作量，可和中情局2011年突襲蓋達組織頭子賓拉登後取得的資料相比擬，當時情報官員就是花了數月時間解讀。