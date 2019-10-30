汪毅夫：分別心與同情心

廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長汪毅夫（來源：中評社圖片） 中評社北京10月30日電（作者 汪毅夫）錢鐘書《圍城》有一句話說：“在大學裡，理科學生瞧不起文科學生，外國語文系學生瞧不起國文學系學生，中國文學系學生瞧不起哲學系學生，哲學系學生瞧不起社會學系學生，社會學系學生瞧不起教育系學生，教育系學生沒有誰可以給他們瞧不起了，只好瞧不起本系的先生”。在這句話勾畫的“鄙視鏈”裡，作祟的是虛妄的分別心。本來，同校各科各系學生當中、學生和先生之間，不該因執業不同而彼此心生分別、互“瞧不起”。同校之人當有同情之心，其理至明，不言而喻。佛家有“同體慈悲”之說：“觀一切眾生之身與已身同體一身，而起拔苦與樂之心，謂之同體之慈悲”。“同體之慈悲”與“同情心”語近而義同。



在我看來，兩岸關係發展當貫徹“同體之慈悲”的念想，少一點分別心多一些同情心才好哩。“兩岸是割舍不斷的命運共同體”，“兩岸同胞是一家人”，“我們理解台灣同胞因特殊歷史遭遇和不同社會環境而形成的心態，尊重台灣同胞自已選擇的社會制度和生活方式，願意用真誠、善意、親情拉近兩岸同胞的心理距離。同時，台灣同胞也需要更多了解和理解大陸13億同胞的感受和心態，尊重大陸同胞的選擇和追求”。這話說的正是“同情心”、正是“同體之慈悲”也。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）