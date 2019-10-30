范斯聰答中評：南海問題呈現三種走勢

中評社北京10月30日電（記者 李娜）武漢大學國際問題研究院、國家領土主權與海洋權益協同創新中心副研究員范斯聰接受中評社採訪就南海局勢發表看法，他表示在美國的高調介入下，南海問題呈現出軍事化、域外化和內部分裂化三種走勢。



范斯聰指出，自從美國《國家安全報告》明確中美之間為競爭關係之後，2019年6月1日美國國防部公布了美國《印太戰略報告》，再次確定了中美之間的戰略定位，公然將中國定義為修正主義國家，毫無顧忌地認為中國就是曾任代理國防部長，現已離職的國防部長帕特裡克·沙納漢口中“那些企圖破壞而不是維護以規則為基礎的國際秩序的行為體”。在海上安全領域，由於美國不是南海島礁申索國，便以維護所謂自由的國際體系和專屬經濟區南海航行自由為理由，在南海問題上出手，試探中國底線。



范斯聰分析說，在美國的高調介入下，南海問題呈現出軍事化、域外化和內部分裂化三種走勢。



首先，南海問題軍事化，隨之帶來的軍事摩擦風險加大。南海問題軍事化有兩個方面的涵義。其一，南海申索國在實際控制的島礁上建立軍事設施，企圖使得各自占據的島礁事實化、法理化、固有化。其二，美國這個未簽署《聯合國海洋法公約》（簡稱公約）的國家，時不時挑戰中國底線，跑到南海秀肌肉，為相關國家壯膽。自2017年以來，美國共發起了六次維護航行自由行動，以加強美軍在該地區的軍事活動和軍事存在，其中一次居然侵入到與領土具有同等法律地位的中國領海12海里以內。對此，8年前被西方稱為採取炮艦外交的中國不會等閑視之，南海擦槍走火的可能性增大。



其次，南海問題愈發走向域外化。這種域外化趨勢得“歸功”於美國。此次美國公布的《印太戰略報告》突出了軍事準備和夥伴關係兩項。前者基於美國對西太平洋軍力不足和中國軍力快速增長的判斷，後者則是源自美國無法單獨應對中國的認知。目前，中國在東南亞陸海影響力有超越美國之勢，美國不得不完善和拓展結盟戰略，在繼續強化與該地區菲律賓、泰國等傳統盟友之間的關係以外，提升與該地區非盟國之間的經濟與軍事關係，並且以東南亞陸海為中心，不斷向四周擴大地理范圍。此外，不但美國公布了印太戰略方案，日本、澳大利亞、印度都出台了各自的印太戰略，甚至相隔萬里的歐洲國家英國和法國也借此宣示在南海的存在。南海倒成了域外國家的“南海”。

