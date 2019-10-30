社評：沒九二共識　ECFA印鈔機當然不動

中評社台北10月30日電（評論員 林淑玲）《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）10年協商期將在2020年6月到期，“國安局”月前曾提報ECFA可能會被中止，陸委會則稱不樂見陸方以政治因素片面停止執行兩岸協議。隨著選舉升溫議題熱度升高，沒有九二共識無法展延ECFA應屬兩岸關係的常識。



2010年兩岸簽署ECFA前，民進黨曾徹底污名ECFA會讓台灣“男的找嘸工、女的嫁嘸尪、當兵要到黑龍江”，現在終於承認ECFA的好，中斷之後台灣會受到損失。10年協商期到期會不會終止？現在面臨重大考驗。當初馬政府簽的ECFA，乃至於23項協議都是“和平紅利”，以九二共識為政治基礎，蔡政府上台不承認九二共識，兩岸官方交流中止，儘管已簽署協議繼續走，但到期要重簽展延形同新協議，若無九二共識這把鑰匙便動不了。



《海峽兩岸經濟合作架構協議》第十六條的終止條文有兩款，一、一方終止本協議應以書面通知另一方。雙方應在終止通知發出之日起三十日內開始協商。如協商未能達成一致，則本協議自通知一方發出終止通知之日起第一百八十日終止。二、本協議終止後三十日內，雙方應就因本協議終止而產生的問題展開協商。蔡政府“經濟部”日前表示，“終止ECFA有其書面程序，“經濟部”目前沒有接到通知。”



對於如果明年蔡英文連任，大陸是否中止ECFA？國台辦發言人日前在例行記者會以“不回答假設性問題”為由不表態。但從大陸2016全面中止兩岸官方交流的脈絡來看，兩岸既無官方接觸，自然也不會有繼續簽署展延協議，或是書面通止終止協議、協議中止後啟動協商等一連串的機制。蔡政府說沒接到通知，沒有九二共識當然等不到大陸的書面通知。此案的發展應是與選舉結果緊扣，蔡英文本屆任期到明年5月19日，如果她連任，也沒有改變不認九二共識的態度，ECFA應是在明年6月到期就結束了。



馬政府任內，兩岸15次會談、23項協議都被民進黨打成“賣台”，2008年11月當時的海協會會長陳雲林訪台，時任民進黨主席的蔡英文還親自參加在“立法院”群賢樓前的靜坐守夜抗爭。2016民進黨執政後強調兩岸簽署的各項協議都持續有效，如同“割稻子尾”，因為各方都看得到，很多協議都是源源不斷的鈔票，2018年台灣對大陸出超金額高達831.5億美金，而國民總生產也不過6014億美金，包括兩岸直航、陸客來台，以及面臨存續關鍵的ECFA都是印鈔機。



如果2020蔡英文連任，ECFA到6月到期，這並非大陸第一項中止的惠台項目，2016開始觀光客就逐漸緊縮，兩岸23項協議之中，還有沒有類似ECFA的狀況有待進一步檢視。



對於ECFA，蔡政府現在的態度有些曖昧，陸委會說法是“政府不樂見陸方以政治因素片面停止執行兩岸協議”，但僅止於向大陸叫板，並未針對ECFA協議第十六條第二項提到尋求重啟協商事宜。另方面“經濟部”則稱，“若ECFA取消，已享受優惠稅率輸中貨品恢復原關稅，受匯率衝擊估計5%，約影響200億美元出口，將以分散市場、協助產業升級轉型等方式因應。”看似又已做好ECFA終止後的評估與因應。以此態度來推估，2020蔡英文若連任，ECFA終止的可能性甚高。



只是，對於這麼大一頭灰犀牛可能迎面衝來，蔡政府不向企業、民眾講清楚因為不要九二共識，所以和平紅利沒有了，ECFA明年可能就沒了，甚是不負責。如果明年民進黨繼續連任，ECFA停了，台灣繼觀光“慘業鏈”之外，又將增加一群企業加入受害者聯盟。











