中評現場：封關前夕　呂秀蓮連署站冷清

呂秀蓮團隊29日在台北車站對面忠孝西路上設置連署點。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月30日電（記者 洪德諭）2020連署參選倒數計時，11月2日即將封關。喜樂島聯盟支持的呂秀蓮團隊29日在台北車站對面忠孝西路上的連署點，中評社記者在旁待了近30分鐘，僅2人上前詢問並帶走連署書。面對冷清的狀況，現場的3名志工也沒有熱情拉人。



呂秀蓮獲得喜樂島聯盟推薦後，正在衝刺連署份數盼能取得進入2020大選門票。依據連署及查核辦法規範，在“中選會”公告成為被連署人後，必須在45天內完成連署，意即在必須在11月2日前完成連署，連署份數須達2016年“立委”選舉人數1．5％，也就是28萬384人連署才能參與2020大選。



最後衝刺階段，呂秀蓮團隊29日在台北車站對面忠孝西路上連署點，配置有兩個棚架，掛上呂秀蓮競選布條，放置兩張長桌，並貼有連署的範例，供欲連署者參考。現場有3名連署工作人員，其中兩名分別穿上喜樂島聯盟與呂秀蓮競選背心，並將連署書裝箱，估計有上百份連署書。



中評社在連署現場待了近30分鐘，發現人來人往的街頭僅2人一組上前詢問連署事宜，並帶了兩份連署書離開，現場相當冷清。



針對這樣的狀況，陳姓工作人員表示，主要是因為旁邊有媒體，想要連署者怕曝光，工作人員也不方便作業。其實有很多民眾是想要連署的，像她朋友因有在標台灣的工程，怕連署後被查水表，也有朋友向她拿了連署書後，怕出狀況不敢寄到總部，批評陳水扁執政都不會這樣。



進一步詢問連署狀況，在受訪前已待2個多小時的陳小姐表示不便透露有多少人連署，不過有從美國喬治亞州回來的華僑特別前來詢問連署書，並向她表示民進黨現在已經變成國民黨2．0，只有呂秀蓮一路走來始終如一，只有呂秀蓮當選，才願意會回到台灣定居。