外交部敦促美方停止利用涉藏問題干涉中國內政

中評社北京10月29日電／外交部發言人耿爽29日就美有關官員近日涉藏言行表示，中方強烈敦促美方停止利用涉藏問題干涉中國內政。



當日例行記者會上，有記者問：據報道，美國負責國際宗教自由事務的無任所大使布朗巴克近日在印度同達賴進行會見。布朗巴克稱，美支持西藏人民及達賴喇嘛，認為挑選達賴喇嘛繼任者不屬於任何政府或實體。布朗巴克還稱西藏民眾不被允許在西藏自由信奉宗教。中方對此有何評論？



耿爽說，十四世達賴是打著宗教幌子在境外長期從事反華分裂活動的政治流亡者，中方堅決反對任何外國官方人士同其進行任何形式的接觸。美官員有關言行違反美方關於承認西藏是中國一部分、不支持“藏獨”的承諾，中方對此表示堅決反對。



耿爽說，活佛轉世是藏傳佛教特有的傳承方式，有固定的宗教儀軌和歷史定制。中國政府實行宗教信仰自由政策，頒布有《宗教事務條例》和《藏傳佛教活佛轉世管理辦法》等，尊重和保護藏傳佛教這一傳承方式。達賴喇嘛活佛轉世系統已經有幾百年的歷史，十四世達賴本人就是按照宗教儀軌和歷史定制尋訪認定，報請當時的中央政府批准繼位的。因此，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守國家法律、法規，遵循宗教儀軌、歷史定制。



“我們強烈敦促美方停止同達賴集團進行任何形式的接觸，停止發表不負責任言論，停止利用涉藏問題干涉中國內政，多做有利於促進中美互信與合作的事，而不是相反。”他說。