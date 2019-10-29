駁不分區內定名單　國民黨：尚無人推薦吳敦義

中評社台北10月29日電／傳國民黨主席吳敦義、副主席兼秘書長曾永權、中常委姚江臨等6人列不分區安全名單，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德今天表示，外傳內定不分區名單絕對不是事實，目前未看到有人推薦吳敦義。



外傳國民黨不分區“立委”最初6人名單為吳敦義、曾永權、姚江臨、國民黨團總召曾銘宗、全國農田水利會會長林文瑞以及台南市議員謝龍介，且都位於安全名單內。國民黨台南市“立委”參選人蔡育輝表示，無法接受這樣的老人名單。



中央社報道，杜建德下午與媒體茶敘時表示，國民黨開始受理不分區“立委”推薦才進入第二天，目前也才收到兩份推薦表，所以外傳的內定不分區名單絕對不是事實，目前也未看到有人推薦吳敦義。



他說，為了要重返執政、撥亂反正，爭取“國會”過半及“總統”勝選是國民黨最大目標，所以不分區名單絕對會尊重專業領域，一定是以專業組為優先提名的對象，國民黨一定會提出亮麗的不分區名單，號召各界支持。



對於區域“立委”的選情，杜建德表示，目前剩下金門縣、台中市第3選區（后里、神岡、大雅、 潭子）、嘉義縣第2選區（山區）還未完成提名，最晚會在11月13日完成提名工作。其中，國民黨在苗栗、南投的“立委”選情有絕對優勢，但仍戰戰兢兢，北部占優勢，南部呈現五五波要努力，中部是決戰地區。



媒體詢問，如何看待韓陣營日前表示要在11月讓民調黃金交叉。杜建德指出，中央黨部不會擔憂，並認為韓國瑜的選情一定是逐漸升溫，今天的蘋果民調也顯示，韓國瑜民調有回升。民調起伏是選戰過程的重要參考，民調高不會高興，民調低也不會挫折，一切按照輔選步調，一步步達到目標。



杜建德表示，韓國瑜的青年選票確實沒有達到預期，會加強對年輕人的說明，國民黨跟年輕人的接觸還有很大改善的空間，韓國瑜現在也勇敢面對，直接與年輕人對答，若爭取到年輕選票，相信選情就會趨於穩健。