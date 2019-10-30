澎湖藍選將歐中慨：澎湖和大陸直航勢在必行

歐中慨接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社澎湖10月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨澎湖“立委”參選人、現任議員歐中慨接受中評社訪問時表示，目前澎湖觀光困境在於陸客來人數非常少，平均一年僅有5000人，主因是澎湖沒有直飛大陸航班，僅有包機，陸客必須先到金門再搭飛機到澎湖，而現在一周只有三班小飛機。他有信心國民黨重新執政後，兩岸關係轉好，到時候開放澎湖和大陸城市如泉州、廈門、廣州等直航，可為澎湖觀光注入活水。



歐中慨現任澎湖縣議員，從黨內初選勝出取得提名，10萬人口的澎湖僅1席“立委”，“立委”選區等同於縣長選區，包含馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉及七美鄉，全縣六個行政區。歐中慨將對上民進黨尋求連任的“立委”楊曜，從過去得票狀況來看，民進黨自2012年開始在三次全澎湖縣選舉中勝選，得票率都在5成3以上。但去年縣長選舉，嘗試連任的民進黨縣長陳光復未能如願，國民黨再次奪回澎湖執政。



歐中慨接受中評社訪問，談到自己的選情表示，可以看到到澎湖人民心思變，因這三年半來在蔡英文執政下，對澎湖沒有明顯幫助。他從政三十多年來，不管有無職位，平常都在服務，再加上國民黨去年重新拿回澎湖的執政權，所以這些都對其選舉增加了一些信心。



歐中慨表示，澎湖10萬餘人口，以往大選只能開出4萬3千票左右，國民黨較不重視，才會讓民進黨趁虛而入。民進黨員在澎湖只有一千多人，而國民黨員有一萬人左右卻讓綠趁虛而入，但因民進黨在澎湖做的也不好，讓民眾開始認清，去年澎湖縣長選舉國民黨才能拿回執政權。目前縣長賴峰偉的評價非常不錯，連帶讓他的選情加分。



至於韓國瑜在澎湖民間接受度如何，韓來澎湖輔選有無加持？



歐中慨說，“總統”和“立委”參選人就是魚幫水水幫魚，大家共同打拼，韓國瑜是很強的母雞，當然能幫他加分。而他走基層時，澎湖民眾反對韓國瑜的並不多，遇到有反對的，他會去了解原因，發現民眾大多是個感覺，所以他會希望對方想一想，蔡英文這三年多來給了澎湖什麼？經過理性分析，希望他們可以轉支持韓。



對於國民黨2020的優勢，歐中慨說，澎湖軍公教比例非常高，超過五分一，每次投出來都有一萬票左右，因年金改革因素，這次軍公教體系大概九成五以上都會出來投，所以對他選票很有幫助，畢竟他們知道國民黨在“立院”過半才能修改年金，所以投票意願非常高。



談到目前澎湖的發展困境，歐中慨說，澎湖人最在意的就是觀光和醫療，今年來澎湖的觀光客雖然已破百萬人，但全都是台灣客，陸客每年來澎湖僅約五千人，因為交通不方便，海上航運時間很長，唯一的兩岸航線只能靠小三通，陸客都要先到金門再坐飛機到澎湖，且一周只有三班，還全是小飛機，這完全沒有誘因讓陸客來。



歐中慨認為，所以應該要開放澎湖對泉州、廈門、廣州或是香港的飛機直航航線，只要明年讓韓國瑜當選，他也進“立法院”，兩岸關係有望轉好，會全力來推動這樣的政策，這部分賴峰偉也會向韓國瑜建議，韓的支持基本上沒有問題。