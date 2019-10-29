李遠哲觀禮弟獲科學獎　蔡握手致意

2019年科學獎頒獎典禮，李遠哲站在蔡英文身旁。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天下午在府內頒發“2019年“總統”科學獎”，其中數理科學獎得獎者“中研院”院士李遠鵬，是前“中研院”院長李遠哲的弟弟，李遠哲親自出席觀禮。但他在上台要與蔡合影時，兩人互動稍微冷了一點，合照後，蔡還先轉頭跟李遠哲握手致意，不是跟得獎者李遠鵬握手。



“總統府”秘書長陳菊在頒獎最後要離開會場前，也來跟李遠哲握手致意。



在民進黨初選時，李遠哲曾經與獨派大老刊登報紙廣告，呼籲蔡英文只要當一屆就好，不要參選連任，日前還批評蔡漠視能源議題。李遠哲對蔡英文並不力挺甚至可以說常常砲火不斷，也因此兩人互動才會顯得尷尬。



而李遠哲的弟弟李遠鵬在獲獎發表感言時，也不忘對蔡政府提出建議，認為現在越來越少人讀博士，研究上出現斷層，經驗傳承上找不到接替的人，加上很多學生畢業後不想從事研究工作，寧願到產業工作，獲得更高薪水。這些問題都希望蔡政府要幫忙解決。



除了李遠鵬是李遠哲弟弟外，另外一位生命科學組獲獎者陳垣崇也是致詞感謝李遠哲擔任“中研院長”時對他的幫忙，也在影片上直接感謝李遠哲。陳垣崇成功開發的兩種嚴重代謝性疾病的療法，已是目前該疾病的標準治療方法。其一是開發玉米澱粉療法，治療“遺傳性肝醣儲積症”所發生的嚴重“低血糖症”；其二是以“酵素置換法”發展出有效新藥“Myozyme”，治療罕見疾病龐貝氏症，此新藥讓許多病童得以存活下來。



第三位得獎者魏福全獲頒應用科學組，魏福全過去數十年專注於顯微整形重建外科，其研究成果普遍應用於臨床，改變半世紀以來外科的內涵與風貌，大幅改善重建後的功能及外觀，對於嚴重及大面積的外傷，以及因擴大切除癌症病灶而產生的身體組織的缺損的重建有貢獻。



依照“總統”科學獎遴選要點”的規定，“總統”科學獎委員會是由“中央研究院”院長擔任召集人、“科技部”部長擔任副召集人及產官學研界專家學者等15位委員組成，並經過各遴選小組的審查以及“總統”科學獎委員會聯席會議討論後，共計選出3位得獎人，每位得獎人可榮獲獎座1座、獎狀1幀及獎金新台幣200萬元。