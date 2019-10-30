揭秘天文與行星科學領域首個國家重點實驗室

天文與行星科學領域首個國家重點實驗室——月球與行星科學國家重點實驗室（中評社 張心怡攝） 中評社澳門10月30日電（記者 張心怡）“實驗室最早於2004年參加衛星載荷－γ射線譜儀的研製工作，澳門科技大學因此成為港澳地區第一所介入國家高科技項目‘嫦娥工程’的大學；2005年，澳門科技大學與中國科學院紫金山天文台簽署合作協議，正式參與中國嫦娥探月工程及科學應用。”昨日，澳門科技大學太空科學研究所祝夢華副教授向到訪記者介紹了天文與行星科學領域首個國家重點實驗室——月球與行星科學國家重點實驗室的發展歷程。



2018年10月8日，月球與行星科學國家重點實驗室由國家科技部批准正式掛牌成立。實驗室的成立是國家大力發展深空探測，推動粵港澳大灣區科技創新，提升澳門科技水平的重要舉措。



據實驗室工作人員介紹，實驗室現有40位專家學者，研究團隊逾90人。專家學者均來自於國內外知名的教研機構，具有豐富的研究經驗和國際視野，是一支多學科結合、結構合理、實力雄厚的研究隊伍。實驗室研究主要涉及行星物理學、行星地質學和行星化學等學科，研究方向包括行星內部結構、行星內部動力學、行星表面物理、行星地形地貌等。祝夢華副教授接受記者採訪時指出，研究月球與行星科學這一領域的人才需要上知天文、下知地理，需要涉獵多個學科，還要心懷夢想和追求。



月球與行星科學國家重點實驗室的總體目標，是建成具有國際影響力的行星科學研究中心，打造國際間行星科學高水準學術交流合作中心；參與國家深空探測重大項目，提供所需的科學支撐；培養國家所需的行星科學高質量人才，建成一支具有國際競爭力的研究團隊。



如此重要的實驗室為何在澳門設立？祝夢華對記者說，將這個實驗室設在澳門特別行政區，是希望發揮澳門的窗口作用。此外，澳門國際化程度高，可以進一步密切國內外在相關領域的合作。



據悉，實驗室在國家大力發展深空探測的戰略指引下，已開展了多項月球與行星科學的基礎研究工作，取得了重要成果。2012年，實驗室研究項目“嫦娥探月數據的分析與研究”獲得了澳門科學技術獎中的自然科學獎三等獎。2016年6月，實驗室研究項目“嫦娥工程多波段探月資料的科學發現”獲得了澳門科學技術獎中的自然科學獎一等獎。

