韓國瑜疑被雷射筆射眼睛　名嘴質疑隨扈

韓國瑜28日下午在藍委柯呈枋的陪同下到彰化縣第二選區的秀水鄉、福興鄉，向在地鄉親尋求支持。（中評社 黃文杰攝） 中評社台北10月29日電／在香港反送中示威行動中，抗議份子使用雷射筆照射警察眼睛，造成多名警務人員眼睛受傷，視網膜受損。中國國民黨參選人韓國瑜今日也驚傳在彰化時被雷射刺傷眼睛，隨扈緊急在現場找人，但沒找到。



名嘴羅友志批韓身邊的維安人員是真心想要保護他嗎?要做這件事一定要把手舉起來，這麼多維安沒有人看到他不相信!他要隨扈加把勁!



根據《中時電子報》報道，韓國瑜今日在彰化進行行程，據傳他在講話時，一度出現一個插曲，他身旁隨扈發現有人拿雷射筆疑似對韓眼睛發射，現場隨扈緊急找人但沒找到。許多網友關心是不是因為如此，韓國瑜今日看起來眼睛比較累一點。



羅友志說，韓國瑜現在處於一個沒有人照顧的狀態，跑過隨扈跟警官隊的都知道，雷射筆是必看工具，這是標準動作，不可能有雷射筆拿出來照你沒發現。他說，韓國瑜的身高將近180，要想用雷射照他眼睛手一定要舉高到一定程度，受過訓練的維安人員竟然沒看到，那訓練真的有問題。



羅友志說，“總統”候選人身邊至少跟著三、五個隨扈，“每個人眼睛一邊看東一邊看西，第一個要注意的就是舉手的動作，維安竟然跟我說看不到，還要再追，我真的不相信。”你去google，雷射、眼睛，看國外有多少人被射瞎的?



羅友志說，真的不要開玩笑，看起來韓國瑜身邊一堆人圍著保護他，但有沒有真心保護他?你們真的要加把勁!