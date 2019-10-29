英國脫歐：歐盟准許再延期　倫敦博弈提前選

中評社北京10月29日電／歐洲理事會主席圖斯克28日通過社交媒體表示，歐盟27個成員國已同意英國提出的將“脫歐”期限推遲到2020年1月31日的申請。同日，英國議會下院在投票表決中未通過約翰遜政府提出的12月12日提前舉行大選的動議。



新華社報道，分析人士指出，隨著“脫歐”延期申請獲得歐盟同意，英國將又一次暫時避免無協議“脫歐”，但這並沒有改變英國“脫歐”面臨的困局。而約翰遜政府在“脫歐”協議在議會反復遇阻之後，轉而尋求提前舉行大選，各黨派為此展開激烈博弈，英國“脫歐”依然充滿不確定性。



獲得“彈性延期”



據歐洲媒體報道，歐盟方面同意的是一個“彈性延期”，即只要英國議會及歐洲議會通過此前英歐雙方達成的“脫歐”協議，英國在2020年1月31日之前哪個時間都可以提前結束延期。



歐盟為延期附加了條件：包括不會與英國重新談判“脫歐”協議、英國在延長期內需完整地履行作為歐盟成員國義務、歐盟其他成員國在延長期內可以在沒有英國參與的情況下磋商事務等。英國首相約翰遜已表示接受這些條件。



與此同時，歐盟委員會新一屆領導團隊預計在一個月內履新。歐委會當選主席馮德萊恩強調，若屆時英國仍留在歐盟內，就要推薦一名歐委會委員人選，以確保新一屆領導團隊的人員組成符合歐盟相關法律。



英國議會下院19日通過一項修正案，不僅推遲表決約翰遜與歐盟達成的新“脫歐”協議，而且迫使約翰遜致信歐盟尋求再度推遲“脫歐”。當日，約翰遜致信圖斯克，申請把原定10月31日的“脫歐”期限延期至2020年1月31日。



分析人士指出，歐盟方面之所以在收到英國延期“脫歐”申請後超過一週才做出接受的決定，主要是因為法國此前一直反對。法國總統馬克龍曾明確表示，“脫歐”再度延期不符合任何一方利益。

