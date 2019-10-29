外交部：反對美方以莫須有罪名打壓中國企業

中評社北京10月29日電／外交部發言人耿爽29日表示，中方堅決反對美方在拿不出任何證據的情況下，以莫須有的罪名，濫用國家力量，打壓特定中國企業，敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國的蓄意抹黑和指責，為中國企業在美正常經營活動提供公平、公正、非歧視的環境。



在當日例行記者會上，有記者問：美國聯邦通信委員會計劃于11月舉行投票，決定是否將華為和中興公司定為國家安全風險，這意味著他們可能將不會被列入美農村電信運營商85億美元政府基金的可採購名單中。請問中方對此有何評價？



耿爽說，中方已多次就這個問題表明立場。中方堅決反對美方在拿不出任何證據的情況下，以莫須有的罪名，濫用國家力量，打壓特定中國企業。美方這種經濟霸凌行徑是對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的否定，也不會獲得國際社會的認同和支持。



耿爽說，根據美國媒體報道，美國農村無線運營商協會估算，25%的協會會員企業使用了華為或中興公司的設備，更換這些設備需要花費8億至10億美元，一些美國農村地區可能會立即失去基本通訊網絡。美方一些人鼓吹禁止本國農村電信運營商從華為和中興公司購買設備或服務，損害的最終還是本國企業和本國消費者的利益。不知道美方對自己造成的這種風險怎麼看待。



耿爽指出，絕大多數國家對“棱鏡門”事件、法國阿爾斯通公司的前車之鑒都還記憶猶新，到現在為止，美方也沒有向國際社會作出清楚的解釋。



“我們再次敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國的蓄意抹黑和指責，停止對特定中國企業的無理打壓，為中國企業在美正常經營活動提供公平、公正、非歧視的環境，多做有利於促進中美互信與合作的事情。”耿爽說。