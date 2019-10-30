中評鏡頭：澎湖老街尋找施琅完成統一的足跡

施公祠外觀。（中評社 張嘉文攝） 中評社澎湖10月30日電（記者 張嘉文）台灣離島澎湖因地勢平坦，自古既易攻難守，歷史上著名的澎湖海戰，是澎湖四大戰役之一，又稱施琅攻台。經此一役，台灣、澎湖編入大清帝國版圖，設府置廳，歸屬福建省。也因此在澎湖馬公老街，可以看到不少施琅足跡，其中的“施公祠”和“萬軍井”最為著名。



施公祠原稱施將軍廟，是在施琅平台封靖海侯後所建之生祠，最遲不會晚於康熙35年（1696）。道光年間加祀海璮殉職之官兵，故不專稱將軍廟，而改稱施公祠。



光緒二十一年（1895），日軍攻佔澎湖之後，在施公祠設立臨時日軍病院。大正三年（1914），日本政府拆除施公祠舊廟， 興建澎湖島病院（今澎湖醫院前身），而將施公祠遷至馬公市中央街現址 。 目前依文化資產保存法公告為縣（巿）定古蹟。



而在施公祠的斜對面，有座名為萬軍井的四百年歷史古井，也和施琅平台的歷史有關。



康熙二十二年（1683）六月，施琅攻佔澎湖之後，軍隊苦無水可以飲用，於是施琅向神明祈示，以皇帝賜予的寶劍鑿井於媽祖宮（今天后宮）東側，甘泉湧出，萬軍取水不盡，解決了數萬兵馬飲水之急，因而得名萬軍井，同依文化資產保存法公告為縣（巿）定古蹟。