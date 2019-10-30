商務部：習近平將出席第二屆中國進博會

商務部副部長、中國國際進口博覽會組委會辦公室主任王炳南。（中評社 秦正陽攝） 中評社北京10月30日電（記者 秦正陽）第二屆中國國際進口博覽會中外媒體吹風會於10月29日上舉行。商務部副部長、中國國際進口博覽會組委會辦公室主任王炳南表示，國家主席習近平將於11月5號出席第二屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式及相關的活動，並發表主旨演講。截至目前來自170多個國家（地區）的政商學界的人士和國際組織代表將應邀與會。



王炳南介紹說，第二屆中國國際進口博覽會將於11月5號—10號在上海舉行。國家主席習近平將於11月5號出席第二屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式及相關的活動，並發表主旨演講。開幕式後，習近平主席將同各個國家的領導人巡視國家館。博覽會期間，習近平主席將會見有關國家元首和政府首腦，習近平主席和夫人彭麗媛還將為各國領導人和嘉賓舉行歡迎宴會。



“截至目前來自170多個國家（地區）的政商學界的人士和國際組織代表將應邀與會。” 王炳南表示，舉辦中國國際進口博覽會是中國著眼於推進新一輪高水平對外開放作出的重大決策，是中國主動向世界開放市場的重大舉措，有助於促進我國經濟高質量地發展，更好地滿足人民美好生活的需要。習近平主席連續兩年出席中國國際進口博覽會開幕式，發表主旨演講，充分體現了中國政府的高度重視，體現了中國支持多邊貿易體制、推動貿易自由化便利化的一貫立場，體現了中國推動建設開放型世界經濟，構建人類命運共同體的實際行動。

