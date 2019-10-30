韓國瑜選情回溫？綠委蔡適應：只鞏固基本盤

蔡適應接受中評社專訪。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月30日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜正式投入選戰，選情開始回溫直追蔡英文。對此民進黨基隆市“立委”蔡適應表示，從民調上來看韓國瑜的選戰打法只是在鞏固原有基本盤，已經沒有太大擴張性；相反，小英“總統”的選票還有成長空間，因此只要繼續把過去執政成果告訴選民就好。



蔡適應為東海大學政治系畢業、淡江大學國際事務與戰略研究所碩士。曾從事軍旅擔任陸軍志願役砲兵上尉。後來從政擔任民進黨“立委”王拓辦公室主任、民進黨基隆市黨部主委，並在2005年、2010年、2014年三度連任基隆市議員。2016年接受民進黨徵召參選基隆市“立委”，並成功當選。蔡適應進入“國會”後參加“國防與外交委員會”曾連續7個會期被公都盟評選“國會”優質“立委”。



蔡適應29日下午在台北“國會”研究室接受中評社專訪。對於韓國瑜選情回溫，民進黨未來要如何應對？蔡適應認為，如果韓國瑜的選戰打法有效，今天他的民調應該會有40%，可是韓國瑜的民調和蔡英文還有一大段差距，證明他只是在鞏固自己的基本盤，避免繼續往下崩跌。



蔡適應表示，本來民進黨想要跟韓國瑜政策辯論，要來場“直球對決”，可是現在韓國瑜不斷失分，政策辯論就只能等韓國瑜準備好了再說，“我懷疑到12月他（韓國瑜）都還沒準備好！”就像明明是踢足球賽，對手卻說怎麼踢的球這麼小顆，不能在大顆點？或者好比棒球賽卻說球太小顆，怎麼不拿足球來打棒球？



蔡適應表示，現階段蔡英文民調較高，但是投票變數很多，因此民進黨的策略就是把過去3年多的執政成果清楚告訴選民，未來要怎麼延續。第二，告訴民眾對於“國家主權”的守護是確實、不容打折扣的，在兩岸議題能維持“國家”主體性的就是民進黨。



對於蔡英文民調穩定領先，民進黨內近期拋出蔡賴配議題的背後考量？賴清德是否能整合獨派？



蔡適應認為，蔡賴配議題從來沒有從蔡英文和賴清德兩人口中講出來，也有人說副手應該讓陳建仁繼續當，無論蔡英文要跟誰配的說法，都只是不同人士提出來的參考意見，在副手人選未公布前，做任何臆測沒有意義。另外，不論副手找誰，小英“總統”一定是希望這個人跟她是最佳搭檔，“國家”大事不是只有獨派的意見，也有業界、青年、婦女團體提出意見，副手最終決定權在小英“總統”。



對於今年喜樂島連盟、“一邊一國連線”、台灣民眾黨推“立委”參選人，是否影響民進黨未來“國會”席次？是否造成沒有任何一黨過半現象？蔡適應認為這些小黨是否得到5%政黨票還是疑問，未來兩黨制還是必然現象。

