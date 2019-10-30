馬英九羅馬行　忙裡偷閒逛古蹟喝咖啡

馬英九訪問歐洲，臉書留言在羅馬的動態。（取自馬英九臉書） 中評社台北10月30日電（記者 倪鴻祥）馬英九26日低調啟程出訪英國、義大利，台北時間29日晚上在臉書秀出輕鬆遊覽羅馬的照片，不但參觀許願池等古蹟，也品嘗傳說中著名的金杯咖啡，偷得浮生日閒。



馬英九歐洲行，先到義大利羅馬參加美國聖母大學基奧全球事務學院（Keough School of Global Affairs）院士會議，接著再轉往英國倫敦參訪牛津大學，除了將拜會校長李察森女士（Louise Richardson）並將以“十字路口的兩岸關係”（Cross－strait Relations at a Crossroad）為題在牛津辯論社（Oxford Union）發表演說。倫敦訪問期間將走訪大英博物館等歷史景點。



馬英九此行共8天7夜，預計11月2日晚間返台，這是他2016年5月20日卸任後第7次赴外參訪，前6次為2016年11月分別訪問馬來西亞及美國，2017年2月、11月，2018年4月訪問美國，以及2019年6月訪問新加坡。



羅馬是歐洲文明發祥地之一，整座城市到處是古蹟， 馬英九在羅馬期間特別利用空閒時間，參訪梵諦岡博物館等著名景點，並欣賞台灣駐教廷大使館展出的“世界的光、台灣當代藝術展”。他透過臉書秀出走訪羅馬的3張照片，並留下“忙裡偷閒、羅馬小憩”的感想，該篇文章短短4小時，已有2萬人點讚。



馬英九秀出在羅馬的3張照片，第一張是許願池。第二張是他造訪羅馬著名金杯咖啡店，品嘗咖啡並與店員合照。金杯咖啡店原本聞名於歐洲，後來因為小說家丹布朗在《天使與魔鬼》一書中提到“金杯咖啡是全羅馬最好喝的咖啡”而聲名大噪，紅遍歐美等地。



第三張照片是馬英九在金杯咖啡店外的街道上巧遇台灣遊客，頓時被包圍爭相合照的情形，證明他即使低調到歐洲，也依舊受到台灣遊客的歡迎。