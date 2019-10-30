中評關注：蔡政府選前猛拋利多　效果待商榷

蔡英文對於農民購買大型農機具，再拋出加碼補助新台幣8億元。（照片：“總統府”提供） 中評社台北10月30日電（記者 黃筱筠）蔡英文29日到桃園出席“大型農機具展”，再加碼新台幣8億元補助大型農機計劃，要讓農民更有感。加上夜市抵用券也要繼續加碼，除了促進觀光，也要讓減少陸客的夜市攤商多一筆收入，這個錢將由政府買單，全力鞏固這些票源，不讓韓國瑜吸走。



韓國瑜打出庶民經濟，大型造勢都帶著攤商到處走，在陸客大幅縮減的情形下，甚受攤商支持。過去，農工階層多是支持民進黨，現在風向改變了。



蔡政府最近積極釋放利多，明顯是在選前讓民眾有感，獲得支持。首先是高鐵將延伸到屏東，拉攏南台灣選民，但工程評估是否符合成本效益？行 “政院”敲定的版本爭議不小，運量人數是否真的有這麼多需求？選後會不會拖延？也都是未知數。蔡政府採取的左營案在最近多項民調支持度並不高 ，韓國瑜已嗆聲當選後要重新評估。



另外，蔡政府也提及要把高鐵延伸到宜蘭，取代北宜直線鐵路，如果真如“交通部”所說高鐵方案這麼好，那為何之前不提早直接評估高鐵方案，卻在選前拋出這個議題，時間點非常令人質疑。特別是“交通部”將“北宜高鐵”案併入已通過可行性評估的“北宜直鐵”案，路線經過翡翠水庫恐影響台北市民用水權益也引發爭議。



而夜市抵用券主要是為促進台灣觀光、降低陸客不來的衝擊，“行政院”已發放580萬張夜市抵用券後，決定再加碼400多萬張，動用第二預備金高達新台幣5億元。但相關部會統計，不僅旅宿業者至今僅發給消費者182萬張，部會回收也只有47萬張，等同民眾使用率不到3成。



這麼低的使用率，可能民眾覺得金額不多，又只能在夜市使用有點麻煩，才沒有意願去領用。但現在政府卻還要加碼，應該先弄清楚實施上有哪些問題？只為了花錢而花錢，讓民眾、攤商看到數字金額上升，但這些錢攤商可能看得到也吃不到，拉票的效果都有待商榷。



不過，隨著選情加溫，蔡政府之後一定會再拋出更多利多，就看哪個群族支持度減弱，就加強哪個族群的補助。