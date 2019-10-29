中國警方向越南移交越南籍國際紅通在逃毒販

中評社北京10月29日電／中國警方29日在廣西憑祥友誼關零公里處向越南警方移交越南籍毒販黃明通，這是今年以來中國警方成功抓獲並移交越方的第5名重大涉毒通緝逃犯。



新華社報道，據介紹，犯罪嫌疑人黃明通為越南高平省下琅縣人，長期在廣西中越邊境進行大宗毒品跨境走私販運活動。2017年12月，越南高平省公安機關破獲一起特大跨國走私販毒案，黃明通係該案主要嫌疑人。案發後，黃明通潛入中國境內藏匿並繼續從事跨境販毒活動。2018年10月，越南警方對黃明通發佈特別通緝令。2018年12月21日，國際刑警組織應越南請求對黃明通發佈國際紅色通緝令。



中方獲悉案情後高度重視。黃明通熟悉邊境地區情況，通曉邊境方言，警方一直無法確定其準確落腳點。9月下旬，廣西壯族自治區公安廳禁毒總隊集中力量，綜合利用邊境禁毒大數據平台開展研判，進行信息比對和分析，最終專案組鎖定黃明通的藏匿區域並於9月27日將其抓獲。



據了解，中越雙方根據2014年以來開展中越邊境地區聯合掃毒行動的良好成效和當前毒情形勢，決定2019年繼續開展常態化聯合掃毒行動。截至目前，廣西警方已成功抓捕梁文同、鄧文勇、吳碧香和黃明通等5名越南通緝涉毒逃犯。



廣西壯族自治區公安廳禁毒總隊總隊長顏琦瑋說，與去年相比，中越邊境廣西段毒情形勢進一步好轉。數據顯示，今年以來，廣西破獲大宗毒品案件數量同比下降42%，繳獲來自境外的海洛因數量同比下降51%；經廣西流向中國其他地區的海洛因數量同比下降74%。