商務部：第二屆中國進博會籌備工作就緒

商務部副部長、中國國際進口博覽會組委會辦公室主任王炳南。（中評社 秦正陽攝） 中評社北京10月30日電（記者 秦正陽）第二屆中國國際進口博覽會中外媒體吹風會於10月29日上舉行。商務部副部長、中國國際進口博覽會組委會辦公室主任王炳南表示，目前第二屆中國國際進口博覽會國家展、企業展和第二屆虹橋國際經濟論壇的各項籌備工作已經基本就緒。國家館中的中國館場館設計開放、大氣、靈動、通透，別具東方的神韵和現代的氣息，是一張亮麗的中國名片。



王炳南介紹說，在各有關方面的共同努力下，目前第二屆中國國際進口博覽會國家展、企業展和第二屆虹橋國際經濟論壇的各項籌備工作已經基本就緒。國家展總展覽面積三萬平方米，集中展示各個國家的發展成就、營商環境和特色產業。各個國家館的形象設計獨具本國特色，共有64個國家（含中國）、3個國際組織參展，15個主賓國分別是：柬埔寨、捷克、法國、希臘、印度、意大利、牙買加、約旦、哈薩克斯坦、馬來西亞、秘魯、俄羅斯、泰國、烏茲別克斯坦和贊比亞。



“國家館中的中國館場館設計開放、大氣、靈動、通透，別具東方的神韵和現代的氣息，是一張亮麗的中國名片。以慶祝新中國成立70周年為主題，以高質量發展為主線，重點展示我國經濟社會發展的歷史性成就和新時代新機遇。” 王炳南表示，企業展總展覽面積33萬平方米，由各國的參展商展示商品、技術和服務，實現“買全球、惠全球”。涵蓋了裝備、消費、食品、健康、服務等五大板塊、七個展區，來自150多個國家地區的3000多家企業參展。

