兩岸出版與人文智庫論壇將開幕　業界表期待

兩岸出版與人文智庫論壇將於10月30日在廈門舉辦。（中評社 沈而忱攝） 中評社廈門10月30日電（記者 沈而忱）由福建社會科學院主辦，福建省海峽文化研究中心承辦的“兩岸出版與人文智庫論壇”將於今日在福建廈門召開。論壇邀請了兩岸出版界代表六十餘人，就兩岸出版合作等事宜進行交流和洽談。



據了解，30日的論壇包括開幕式、四場交流發言、一場自由發言以及閉幕式組成，全國政協常委、全國政協社會和法制委員會副主任、福建社會科學院院長張帆將作開幕式致辭，福建社會科學院副院長劉小新將作閉幕總結，大陸及台灣各大出版社社長、總編輯，業界專家學者等人將發言。



31日，與會嘉賓將赴漳州開展閩南（漳州）文化遺產調研與座談，並出席林語堂與世界華文出版座談會。



兩岸出版界對論壇紛紛表示期待。台灣商務印書館董事彭溫雅對中評社記者說，兩岸同文同種，想要交流合作的期望是一樣的。她表示，台灣的市場小，在紙質書行情不好的情況下，想要開拓大陸市場，就必須了解大陸市場的需求，兩岸出版與人文智庫論壇是一個非常好的機會。她說，“國學”在大陸掀起了一陣風潮，台灣的甲骨文、老莊類圖書在大陸暢銷，相信除此之外還有商機。



被問及台灣圖書的優勢，彭溫雅以少兒書籍舉例，她認為，大陸在少兒教育方面注重線上內容和互動遊戲，而台灣的少兒類書籍更注重內容，用內容去培養少兒對文化的興趣。記者注意到，就少兒圖書的出版，她與身邊的大陸出版商做了大量交流，並認為對後續的出版很有啟發。



台灣出色文化事業出版社的陳卿瑋告訴中評社記者，這是他第一次參與兩岸出版與人文智庫論壇。他認為論壇的舉辦可以促進兩岸的交流，也讓他有機會吸收知識，學習大陸出版商的長處。



對於兩岸出版和文化交流的前景，陳卿瑋展望道，若兩岸有統一的機會，真的是要共同學習和保護我們寶貴的文化。他舉例說，台灣和內地出版的《資治通鑒》肯定不一樣，這是一件很可惜的事，明明是一樣的內容，卻有不同的版本，希望將來兩岸能有更密切的合作。



化學工業出版集團版權部主任吳剛、台灣唐山出版社社長陳隆昊等業界代表也表達了類似的期許，感謝論壇為兩岸出版交流搭建平台，望多了解對方的市場和想法，冀能在版權合作、引進圖書、邀請參展等方面達成合作。

