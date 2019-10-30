商務部：第二屆進博會規模更大 質量更高

商務部副部長、中國國際進口博覽會組委會辦公室主任王炳南。（中評社 秦正陽攝） 中評社北京10月30日電（記者 秦正陽）第二屆中國國際進口博覽會中外媒體吹風會於10月29日上舉行。商務部副部長、中國國際進口博覽會組委會辦公室主任王炳南表示，第二屆進博會規模更大，質量更高，活動更豐富，是我國主辦的一場重要的國際盛會，也是今年主場外交的收官之作。



據了解，，第二屆中國國際進口博覽會將於11月5號—10號在上海舉行。國家主席習近平將於11月5號出席第二屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式及相關的活動，並發表主旨演講。截至目前來自170多個國家（地區）的政商學界的人士和國際組織代表將應邀與會。



王炳南表示，習近平主席在首屆進口博覽會開幕式主旨演講中指出，進口博覽會“不僅要年年辦下去，而且要辦出水平、辦出成效、越辦越好”。我們緊緊圍繞這一總要求，努力實現第二屆進博會辦得更好。



一是規模更大，吸引力進一步增強。首屆企業展和國家展總面積30萬平方米，今年第二屆進口博覽會達到了36萬平方米，其中企業展從27萬平方米增加到33萬平方米，兩次擴大展覽面積仍然“一展難求”。參加的國家和地區、國際組織和參展商的數量均超過首屆。



二是質量更高，成效進一步提升。世界500強和行業的龍頭企業參展數量已經超過了首屆，“隱形冠軍”企業等優質中小企業也將亮相，更多的新產品、新技術、新服務將在進博會“全球首發、中國首展”，專精尖特產品精華薈萃，國內外採購商和專業觀眾有望要超過50萬人。



三是活動更豐富，綜合效應進一步放大。展會期間，各類配套活動超過300場，增進國內外經濟文化交流。設立了進博會發布平台，權威解讀中國重大政策，發布國際組織最新研究成果等。18個省市將舉辦140多場非物質文化遺產和“中華老字號”的交流展示活動。進口博覽會集展覽、交易、論壇、人文、外交等活動於一體，綜合溢出效應將不斷地放大。



王炳南指出，今年是新中國成立70周年，第二屆進博會是我國主辦的一場重要的國際盛會，也是今年主場外交的收官之作。在最後籌備工作衝刺階段，我們將全力以赴做好各項工作，確保展會和論壇圓滿成功。

