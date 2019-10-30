中評鏡頭：彰化綠軍看板有玄機　沒有綠色

民進黨彰化第二選區黃秀芳，掛出與蔡英文合照，但是看不到民進黨的黨徽與字樣。 （中評社 黃文杰攝） 中評社彰化10月30日電（記者 黃文杰）彰化“立委”選舉，藍綠對決，有趣的是，四個選區，剛好各自形成“男、女”對壘，沒有兩個女人戰爭、也沒有兩個男人拼鬥，國民黨四人只有謝衣鳳是唯一女性，民進黨只有現任“立委”洪宗熠是唯一男性，藍綠在看板懸掛也大有玄機。



整理這次彰化藍綠推出人選。



第一選區藍柯呈枋、綠陳秀寶（伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉。）



第二選區藍張瀚天、綠黃秀芳（彰化市、花壇鄉、芬園鄉。）



第三選區藍謝衣鳳、綠洪宗熠（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、 大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉。）



第四選區藍蕭景田、綠陳素月（大村鄉、員林市、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉、 田中鎮、二水鄉。）



國民黨在彰化只有柯呈枋一席，這次要四席全上，揮出全壘打，自然靠著國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜帶動一波藍軍士氣，韓這趟彰化傾聽之旅，有達到效果。



民進黨彰化“立委”提名，以女性領軍，在跟蔡英文搭配懸掛競選看板，有些故意省略民進黨的黨徽與“民進黨”字樣，但陳秀寶就掛出黨徽，而且更有趣的是，綠營參選人都沒用過去常用的綠色系。