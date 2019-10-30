青年夜話放開來談　韓說告別式要播這六首歌

韓國瑜跟年輕人近距離對話。（中評社 高易伸攝） 中評社彰化10月30日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人韓國瑜29日晚間在彰化出席青年座談，主持人跟韓先玩起“快問快答”遊戲。對於最喜愛歌曲，韓以人生各階段分類並打趣說，自己未來在告別式上，會請孩子播放六首歌，這六首歌會串起我的人生。包括童年時的“哥哥爸爸真偉大”、“男兒當自強”、“夜襲”等，而人生的最後一首歌便是“大海”。我希望人生最後能如“大海”歌詞一般，“把我的愛請全部帶走”。



對於當前年輕人的困境，韓強調，台灣年輕人有“缺錢”與“缺機會”兩缺。以前我們貧窮，精神富裕，覺得未來有希望，但現在台灣人慢慢失去光榮感了。台灣以前是亞洲四小龍老大，台灣的音樂、影視作品引導流行。在“台灣錢淹腳目”的年代，肯拚就有機會。但他很擔心現在年輕人沒有這樣的機會，其他國家都快速進步，例如菲律賓、印尼、泰國、越南等，更擔憂一旦“世界忘記台灣、台灣也忘記世界”那就完蛋了。



對於日前拋出大學生赴海外當交換生一年的政見，韓國瑜強調，如果年輕人有意願“出國”當交換生、也準備好了、雅思有考過，政府就送你“出國”。韓說，人生有悲歡離合，但他看到想讀書卻沒有錢的孩子，是最難過的，因為教育可以翻轉人生，但如果連這都被剝奪掉了，我內心是很難過的。



韓認為，有“出國”經驗的學生，至少在語言能力強、交朋友能力強、膽試大，台灣才會有機會，不然台灣年輕人機會越來越少。例如台灣很多行業都像一攤死水，甚至慢慢萎縮，大家開始保守想做小確幸，但他認為應該要把水源源不斷注入，讓經濟活力進來，讓企業願意投資，讓經濟就像煮滾的開水欣欣向榮。



在提問階段時，現場青年舉手發言相當踴躍，問題涉及青農返鄉、落跑市長、證所稅及兩岸和平協議與能源、課綱等問題等。韓國瑜表示，很多青農返鄉務農以失敗收場大部分是敗在通路，賣不到好價格，農民們辛苦一整年的耕種，就是希望有合理價格。所以他堅持外銷要30％，內銷70％，如此可以增加收入，穩定價格，並做妥適的調節。



至於重啟核四問題，韓國瑜提出，在安全無虞、人民同意的條件下，他會重啟核四，同時也會支持綠能發展。韓國瑜認為，能源政策非常重要。