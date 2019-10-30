無懼韓流　蔡適應：希望韓國瑜多來基隆

蔡適應接受中評社專訪。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月30日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜走訪全台，可能重新掀起“韓流2.0”衝擊基隆“立委”選情，民進黨基隆市“立委”蔡適應認為，韓流最高波已經過了，韓流聲勢現在已經走下坡，他反而希望韓國瑜多來基隆，談談基隆市港的願景。



基隆市長年政治生態藍大於綠，國民黨張通榮從2007年起連續2屆當選基隆市長，親民黨出身的謝國樑更從2004至2015年連任3屆基隆市“立委”。不過從2014年民進黨林右昌獲得10萬票高票當選基隆市長，基隆原有政治板塊已有所轉變。



2016年大選，當時接受民進黨徵召的蔡適應與代表國民黨參選的前台北市長郝龍斌、已故親民黨副祕書長劉文雄、民國黨（今年1月併入“國會政黨聯盟”）基隆市議員楊石城共同角逐基隆市“立委”，最後蔡適應獲得7.8萬票，領先對手郝龍斌近1萬多票，順利進軍“立院”。



今年基隆市“立委”選區民進黨提名現任“立委”蔡適應參選，國民黨經過黨內初選，由前議長、現任基隆市議員宋瑋莉出征。宋瑋莉出身政治世家，公公林文龍曾連任8屆基隆市議員，丈夫林家輝連任2屆基隆市議員，而後交棒給宋瑋莉。宋瑋莉從2002至2018連任5屆基隆市議員，2012、2014年分別當選基隆市副議長和議長，林家在地方服務連續服務15年，基層實力非常雄厚。



此外，“國會政黨聯盟”29日宣布推派基隆市議員楊石城參選，台灣維新黨也於同日宣布由前民進黨員、前基隆市議員陳志成參選，再加上無黨籍基隆市議員張耿輝，今年基隆“立委”選戰形成5搶1局面。除了張、楊可能瓜分宋瑋莉的泛藍選票，蔡適應也面臨泛綠出身的陳志成爭搶支持者選票，戰況格外激烈。



29日下午蔡適應在台北“國會”研究室接受中評社專訪。談及“立委”選情，蔡適應仍是信心滿滿，蔡適應表示，目前自己的選情還是以5.5對4.5的差距，小幅領先主要對手宋瑋莉。甚至當問到他和宋瑋莉相比有哪些優勢？蔡適應笑答“你想得到的地方應該都有！”



蔡適應說，他是基隆首位在“國會”7個會期都被公都盟評選為優秀“立委”，過去國民黨在基隆選出來的“立委”沒有他厲害。第二，他也是有史以來為基隆爭取最多預算的“立法委員”。第三，他是長期從基隆基層打拼上來，經歷不會輸給宋瑋莉。最重要的是，他年輕有活力、見識、個人條件都優於對手，平日問政除了重視年輕族群，也積極在基隆推動長照2.0給長者更好的服務。



蔡適應認為，宋瑋莉手上唯一能打的牌，就是泛藍大團結，但是這一招是沒有效的，因為過去基隆每逢選舉國民黨都主打泛藍大團結，藍營長年在基隆執政的結果讓基隆市滿意度落到“全國”最低。林右昌之所以能二度當選基隆市長，就是打破基隆顏色包袱，讓基隆能夠前進，理念也獲得多數市民認同。