與青年對談課綱　韓國瑜提出四點價值

韓國瑜強調，很多海外僑胞認同中華文化最正統留在台灣。（中評社 高易伸攝） 中評社彰化10月30日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人韓國瑜29日晚間在彰化出席青年座談活動，有青年提問課綱去中國化問題。韓以阿拉丁故事比喻，台灣現在跟大陸在物質力量上不是對手，但如果加上海外5千萬僑胞，認同中華文化最正統留在台灣，所有支持者、心之所向者的在“中華民國”，誰的力量更大？



韓國瑜表示，如果用官方的制式講法很簡單，但你們不會突破思維。他今天面對面希望你們突破思維，不要在海拔100公尺的地方看問題，而是拉到海拔1、2千公尺看問題。你會發現“中華民國”生死保衛戰的第一個價值“捍衛“中華民國”、第二“熱愛中華文化”、第三“堅持自由民主”、第四“勿忘世上苦人多”，到底誰的力量大，誰的影響力大？誰的情感投射多？你們要從這個去思考。



韓國瑜談課綱，如果年輕朋友在心理上把它切斷了，也就是說你跟所有這些連接點都要切斷，我們會變成什麼樣子呢？從物質的基礎來比較，我們的情況會越來越辛苦。



韓說，他也曾年輕叛逆過，不聽老人言，覺得老人很囉囌，但他希望大家去思考一下。我們有很大很大的力量在心理上、無形上都在祝福我們、幫助我們。菲律賓、越南的老僑胞交棒到第三代，老的台僑還在心繫“中華民國”。“年輕朋友我不給你答案，但為什麼我要堅定這樣的價值？這是最能保護台澎金馬2300萬人最重要的財產。”

