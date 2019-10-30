陸俄聯手打台灣？美專家：很不可能

金里奇假設中國大陸在俄羅斯幫助下攻打台灣的情形 福克斯電視截圖

中評社華盛頓10月29日電（記者 余東暉）美國前眾議長金里奇（Newt Gingrich）日前做出一個設想：如果中國大陸在俄羅斯空軍的幫助下發動對台灣的進攻，美國若干預還有勝算嗎？美國專家金德芳（June Teufel Dreyer）指出，這種情形很不可能出現，因為精於算計的普京興趣在東歐，而根本不在台灣。



在美國將中國和俄羅斯當作主要戰略競爭對手和最主要威脅的當下，美國一些政治人物為“中國威脅論”火上澆油。美國前眾議長金里奇最近出版新書《特朗普對中國：面對美國的最大威脅》。金里奇27日在福克斯新聞網推銷其新書時就鼓吹了中俄聯手對付美國的假設情形。



金里奇說：“設想一下中國決定明天進攻台灣。”他認為，這將置美國於非常困難的境地。他預期美方會為台灣而進行干預，這將是很複雜的交換。任何保衛台灣的軍事介入都需要對中國發動攻擊。這可能會導致兩個超級大國之間爆發一場難以置信的激烈衝突，美國可能會贏得這場衝突，但代價高昂。



金里奇又說：“現在設想一下中國在俄羅斯空軍幫助下對台發動攻勢。”他認為，這將徹底改變態勢，使美國干預更加困難和昂貴，也大大降低了美國取得任何勝利的可能性。美國將不得不決定是否願意冒險同時與一個互相合作的中國和俄羅斯開打，而不只是與中國就一塊特定的領土發生衝突。