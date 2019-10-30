曾陪蔡英文博士資格考 　蔡大姊駁蔡論文假的

蔡英文的大姊蔡英玲(左)。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電／蔡英文姊姊蔡英玲29日晚間參加雲嘉嘉三縣市小英之友會座談會，她指出蔡當初英國博士資格考試，是她陪蔡去的，居然有人說論文是假的，實在匪夷所思。



根據中央社報道，雲林及嘉義縣市的小英之友會昨天晚上在嘉義縣創新學院舉辦雲嘉學術產業界支持蔡英文連任建言座談會，要全面連結三縣市支持力量，抵抗韓流。蔡英文的姊姊蔡英玲也到場感謝大家的支持。



蔡英玲透露，蔡英文的英國博士資格考試，“是我陪她去的”，更陪蔡英文在英國過了2個禮拜，但卻有人說論文是假的，實在是“匪夷所思”。蔡英玲也稱讚妹妹有決心與毅力，“是我從她寫論文時看到的”，論文則是寫有關GATT（關稅暨貿易總協定）的研究。



嘉義市小英之友會會長黃淑英表示，雖然蔡英文民調一直領先國民黨“總統”參選人韓國瑜10%以上，但韓國瑜這一週來先後在嘉義縣市與雲林縣造勢，場面熱絡，尤其是嘉義市那一場，講實在話嚇了大家一跳。



黃淑英進一步指出，現在選舉造勢想在嘉義市聚集一萬人以上，而且是支持者自己來的真的不容易，這十幾年來都沒見過。但這次韓國瑜在嘉義市文化公園的晚會，幾乎與前“立委”蔡同榮當年初次選“立委”時，萬人齊聚的場面相當。