韓國瑜雲林婦女後援會成立　 李佳芬親出席

李佳芬(中)、邵曉鈴(左二)與雲林縣長張麗善(左一)坐在一起。（中評社 高易伸攝） 韓國瑜“雲林婦女後援會”成立大會在虎尾鎮公所虎尾廳舉行。（中評社 高易伸攝） 中評社雲林10月30日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜“雲林婦女後援會”成立大會今日上午在虎尾鎮公所虎尾廳舉行。在活動開始前半個小時，就已有近千名姐妹湧入會場力挺這位“雲林女婿”。韓妻李佳芬、身兼韓全國婦女後援會會長的前台中市長胡志強夫人邵曉鈴、國民黨中央婦女部主任闕枚莎、雲林縣長張麗善都將出席大會。



韓國瑜今日上午沒有公開行程，但可能赴雲林等地工業區座談，韓的雲林婦女會成立大會由韓妻李佳芬代夫出征，現場政治意味濃厚。雲林姐妹齊心相挺的唯一願望，就是要送這位雲林女婿能在明年1月11日進到“總統府”。



上午9時不到現場就有大批志工在會場內外進行佈置，插起韓國瑜的戰旗，不少姐妹也三五成群進入會場，領取礦泉水就定位。台上也有縣黨部人員負責只會坐定兼精神喊話，氣氛熱鬧熱絡。



今日韓國瑜雲林婦女會後援會成立大會，將由雲林縣真善美藝文團、青溪婦女協會、土風舞協會等進行暖場表演。國民黨婦女部主任闕枚莎、雲林縣長張麗善、韓國瑜妻子李佳芬及邵曉鈴也將依序介紹出場，並進行懇託。最後邵曉鈴將會授旗給韓國瑜雲林婦女後援會總會長廖千慧。