習近平簽通令嘉獎第七屆軍運會運動員教練員​

中評社北京10月30日電／新華社消息：中華人民共和國中央軍事委員會主席習近平28日簽署通令，嘉獎參加第七屆世界軍人運動會的中國人民解放軍體育代表團運動員、教練員。



嘉獎令指出，在舉世關注的第七屆世界軍人運動會中，全體運動員、教練員作為解放軍和武警部隊官兵的代表，征戰賽場、勇攀高峰，傳遞友誼、共築和平，取得了運動成績與精神文明雙豐收，為祖國和人民贏得了榮譽，為國旗爭了光，為軍旗添了彩！你們頑強出色的表現，集中宣示了我軍體育隊伍是一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的過硬隊伍，充分展示了改革強軍的新形象新變化新風貌，極大激發了愛國熱情、鼓舞了軍心士氣、匯聚了強大力量，更加堅定了全黨全軍全國各族人民決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興中國夢的信心意志。



嘉獎令指出，實現中國隊在世界軍人運動會賽場比賽成績歷史性突破，是解放軍體育代表團堅決貫徹黨中央、中央軍委決策指示，牢記使命重托、積極練兵備戰、共同拼搏奮鬥的結果。全體參賽運動員、教練員挑戰極限、追求卓越，刻苦訓練、超越自我，為實現“辦賽水平一流、參賽成績一流”目標作出了突出貢獻。比賽中，你們表現出聽黨指揮、絕對忠誠的政治品格，祖國至上、不辱使命的責任擔當，不畏強手、敢於亮劍的拼搏精神，崇尚榮譽、捍衛和平的價值追求，尊重對手、尊重規則的競技風範，傳承和弘揚了我軍一不怕苦、二不怕死的戰鬥精神，展現了威武之師、文明之師、勝利之師的良好形象，立起了新時代革命軍人的好樣子。



嘉獎令號召，全體運動員、教練員要珍惜榮譽，不驕不躁，再接再厲，再創輝煌！全軍部隊和廣大官兵要向參加第七屆世界軍人運動會的運動員、教練員學習，不忘初心、牢記使命，砥礪戰鬥意志、錘煉打贏本領。各級要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，貫徹軍委主席負責制，堅持政治建軍、改革強軍、科技興軍、依法治軍，聚力備戰打仗，強化改革創新，狠抓工作落實，為實現黨在新時代的強軍目標、把人民軍隊全面建成世界一流軍隊不懈奮鬥！