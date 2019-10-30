中共代理人法付委　陳明通：要做好反滲透

陳明通。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月30日電（記者 倪鴻祥）蔡政府原允諾“立法院”本會期不會處理“中共代理人”相關法案，國親黨團也提復議案杯葛法案交付內政委員會審查，但“立院”院會29日在民進黨團變更議程及人數優勢下，否決國親黨團提出的復議案杯葛，讓相關法案付委審查。對此，陸委會主委陳明通今天上午受訪時表示，有向台商保證，相關法案與台商無關。但他也強調，大家都清楚中共對台灣的滲透，當然要做好反滲透的防護網。



“立法院”內政委員會上午開會審查陸委會、海基會等相關單位預算，陳明通出席時受訪針對時事議題作出回應。



民進黨團以人數優勢通過“中共代理人”相關法案交付內政委員會審查，目前只待內政委員會總召、民進黨“立委”李俊俋排案審查。



對此，陳明通表示，大家都清楚中共對台灣的滲透，當然要做好反滲透的防護網，現在看到各個版本付委的法案，還需要做整合。



陳明通指出，政府部門一方面尊重“立委”提的法案，一方面要整合，也要徵詢各方意見，特別是關注台商，也有向台商保證，所謂反中共滲透的相關法規與台商無關，請在大陸經營的台商在大陸好好賺錢。



目前“中共代理人”相關提案，分別有民進黨團、時代力量黨團、民進黨“立委”王定宇、陳亭妃、邱志偉各自提案主張在“兩岸人民關係條例”裡修法規定；另有王定宇另提“遊說法”修正草案，以及民進黨“立委”尤美女等人提“境外勢力影響透明法”草案，國、親兩黨團10月中旬原提復議案杯葛，讓所有提案凍結在院會程序，無法付委，但民進黨團29日發動表決，封殺國親復議案，讓所有提案交付內政委員會等候排審。