經濟陷衰退　摩通唱淡港銀

中評社香港10月30日電／樓價租金若跌30%，後年盈利最壞挫67%。



香港文匯報報道，中美貿易戰及本港暴力示威持續逾4個月，重挫香港經濟，政府本周四將公佈本港第三季經濟增長情況，市場普遍預料再錄負增長，經濟將進入技術性衰退，行政長官林鄭月娥昨早亦預警今年本港經濟很大機會出現負增長。面對經濟下行，投資銀行摩根大通唱淡本地銀行業，料後年盈利最壞挫67%，並終結銀行作為客戶儲蓄“避風港”地位。



受累經濟環境欠佳，匯控（0005）季績遜市場預期，摩通昨發表報告，指對多間本地銀行作壓力測試，本港連續多月的示威，加上經濟進一步惡化，假設港樓價格跌30%，舖租及寫字樓租金也分別跌30%及40%的話，加上有潛在資金流出本港，預計明年本港銀行盈利可能急跌24%至45%，2021年盈利跌幅更可達39%至67%。



特首預警全年經濟負增長



特首預警本港全年經濟負增長，加上摩通唱淡，令港股在27，000點大關前受阻，全日倒跌104點，收報26，786點，成交僅789億元。本地銀行股普遍下跌，當中匯控再跌1.3%。



摩通表示，銀行的海外貸款、貿易融資，以及對躉售和零售部門的貸款，也可能受到影響。屆時本地銀行的股本回報率，將會大降2.4至5.7個百分點。當中尤以恒生（0011）面對的壓力最大，因為該行業務較集中於本港，負債率亦偏高，故此恒生被摩通下調目標價，由200元大降至142元，減幅為29%，評級也由“中性”降至“減持”，可謂眾銀行中被看得最淡。



報告續指出，縱使港府已推出多項抵禦經濟下行的措施，包括支持中小企及放寬按揭成數，但暴力示威行動仍未停止，繼續打擊樓價、零售及就業，故認為政府的措施難阻本港經濟下行。



下調銀行股評級 恒生最淡



該行認為，面對淨息差收窄、傭金收入跌，以及信貸成本上升等因素，預料與上半年比，港銀下半年的營運利潤將開始下跌，情況將蔓延至2020年，故相信在未來6至12個月，本地銀行股表現很難跑贏大市。



摩通又同時調低多間銀行的目標價及評級，淨息率槓桿僅次於恒生的東亞（0023），目標價由20.6元降至17.2元，維持其“減持”評級。中銀（2388）雖然仍獲“增持”評級，主要因中銀資本實力充足，在壓力測試下仍可維持股息殖利率，但中銀的目標價也由37.8元，大降至30.6元。



不過，摩通卻看好大新系。因為大新股價有四成的控股折讓，故除了給大新金融（0440）“增持”的評級外，目標價亦由29.5元，調升至36.8元；旗下大新銀行（2356）仍予“中性”評級，目標價由10.34元上調至11.7元。



至於港股昨日表現，在期指結算前夕，恒指27，000點得而復失，多隻重磅藍籌都下跌，市場關注本港示威活動持續下，資金有否撤出跡象。瑞銀就表示，未見客戶大舉分散投資，也未見本港出現明顯的資金流走。



美減息 貿談協議支撐大市



市場人士認為，港股可以相對企穩在現水平，主要因為市場憧憬聯儲局本月減息，以及中美可簽署首階段協議。外交部已確認，中美經貿部分文本技術磋商已完成，雙方近期會再通話。



國指昨日微跌0.2%報10，547點，匯控業績後繼續捱沽，跌穿20天線兼失守60元大關。騰訊（0700）被內地納入電信業務經營不良名單，股價跌穿320元，並以全日最低位317元收市。