港2／3新晉富人憂財富增值難　缺乏投資了解

方碩穩稱，調查發現香港新晉富裕階層當中有41%不信任理財顧問，因此理財顧問仍需爭取更多投資者的信任。香港文匯報 中評社香港10月30日電／香港文匯報報道，嘉信理財香港昨發表香港新晉富裕階層財富健康指數調查結果，發現香港月入2萬至8萬元的新晉富裕階層，整體財富健康指數在滿分為100下只有53.82分。當中有近三分之二受訪者對個人財富增值感到憂慮，大部分面對照顧自己及支持家庭的財務壓力。調查亦發現97%受訪者具備風險意識，但有逾半受訪者對環球多元化投資缺乏全面了解，只有19%表示其理財組合具多元化。



調查在6月中至7月初進行，訪問了香港1，010名年齡介乎18至65歲、月入2萬至8萬元的新晉富裕階層人士，發現香港新晉富裕階層對個人財務狀況相對不太樂觀，只有41%對個人財務狀況感到滿意、35%認為財務上準備充足，及28%認為自己有機會在未來取得更好財富增值，全部均低於半數。



僅3%擁有適時理財計劃



香港新晉富裕階層的風險意識較強，有97%受訪者指會考慮風險因素，有45%受訪者自認是漸進或進取型投資者。在19%表示持有多元化投資產品的受訪者中，有78%自覺投資回報將錄得正增長，而在81%表示無多元化投資的受訪者中，有42%預測投資回報將錄得零或負增長。而除了香港外，最多人選擇的潛在多元化投資市場，依次為美國、內地、新加坡及其他亞太區市場等，分別佔47%、41%、28%及28%。



調查亦發現，香港新晉富裕階層缺乏適時的理財計劃，僅3%受訪者表示擁有此類計劃，亦有72%受訪者表示難以制定達成財富目標的時間表，82%則認為無法達到財富目標。另外，只有16%受訪者曾於過去12個月諮詢過專業理財顧問的意見，主因是三分之一受訪者認為其投資組合的價值有限，而無須諮詢理財顧問的意見，而五分之一則不知道如何找到可靠的理財顧問。



需投資教育改善財富狀況



嘉信理財香港董事總經理方碩穩昨出席記者會時表示，香港新晉富裕階層對財務回報寄予厚望，但同時亦承受很大壓力，期望改變本身不甚滿意的財務狀況，當中的壓力主要來自人口老化，故此要承擔照顧自己及家人的經濟需要，惟他們缺乏對環球多元化投資及適時理財計劃的了解，故在扭轉財務狀況方面面對挑戰，反映他們需要更多投資教育以改善其財富健康狀況。



方碩穩又指，調查亦發現香港新晉富裕階層當中有41%不信任理財顧問，因此理財顧問仍需要爭取更多投資者的信任。而社會亦普遍存在誤解，認為只有富人才有資格獲得理財顧問的協助或者需要制定理財計劃，他建議無論任何收入、儲蓄或投資狀況的投資者都應該制定理財計劃。