林鄭預警：全年經濟恐負增長

林鄭月娥在行政會議前會見傳媒。香港文匯報 中評社香港10月30日電／續推措施治標，籲同心制亂讓社會回復平靜方能治本。



香港文匯報報道，6月以來的持續暴力衝擊行為，令香港各行各業都遭受了嚴重打擊。行政長官林鄭月娥昨日表示，倘明日公佈的香港第三季本地生產總值預先估計數字，相對第二季度增長出現負數，即表示本港經濟已出現了技術性衰退，甚至全年都有可能出現負增長，情況非常嚴峻。特區政府會密切監察經濟下行情況，並預告將會繼續推出紓困措施。不過，這只是治標的工作，她呼籲全社會共同努力止暴制亂，讓香港回復平靜，才能從根本上讓香港經濟走出困局。



根據政府統計處在今年8月中公佈的本地生產總值數字，2019年第二季按年僅輕微增長0.5%，較上一季0.6%的增幅稍慢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第一季擴張1.3%後，在第二季下跌0.4%。政府經濟顧問當時形容，今年上半年的經濟狀況是2009年衰退以來最弱。



情況嚴峻 或技術性衰退



第三季本地生產總值預先估計數字將於明日公佈，林鄭月娥在行政會議前會見傳媒時表示，若第三季相對第二季度增長出現負數，連同第二季的負數，即反映本港經濟已出現了技術性衰退，甚至全年都有可能出現負增長，即未能達到已經調低的0%至1%的正面增長，情況非常嚴峻。



籲立會速批200億撥款救急



她指出，特區政府會密切監察經濟下行情況，不會等到財政預算案才公佈紓緩措施。8月至10月，特區政府每月都公佈了“撐企業、保就業”措施，目前總投入的額外撥款已超過200億元，但原本預算案中沒有預留這些款項，需要立法會財務委員會批准才能落實。



立法會在本月16日已經復會，林鄭月娥呼籲立法會各黨派議員都以社會和市民的福祉為依歸，盡快讓財務委員會或工務小組委員會回復正常運作，審議政府提出的大量撥款申請。



她續說，財委會已經批准了一個重大基建項目，希望這一勢頭能持續下去，讓政府在建造界、運輸物流界、旅遊界的紓困工作都能夠順利開展。



林鄭月娥指出，業界對有針對性的紓困措施有正面反應，並希望特區政府做得更多、更好，特區政府對此完全理解，並將一如既往地與業界保持密切聯繫，聆聽其反應意見和情況，盡量動用政府資源來回應，並承諾不會只推出三輪紓困措施就停止。



不過，她強調，“撐企業、保就業”只是治標的工作，要治本，就必須盡快遏止暴力，讓香港回復平靜，如特區政府出台支持旅遊業的措施，包括補貼每間旅行社最高6萬元，令旅行社能降低收費、導遊能保住工作，但倘旅客因香港持續的亂局而選擇不來香港旅遊，則旅遊業就不會出現根本性的好轉。



盼各界挺政府警隊遏暴力



因此，特區政府的首要任務、也是所有香港市民的共同願望，就是盡快停止暴力、回復平靜。



林鄭月娥再次懇請社會各界支持特區政府、支持警隊全力遏止暴力，不要再合理化少數暴徒的暴行，甚至為暴徒提供任何繼續在香港進行極端破壞行為的藉口。



她強調，在香港回復平靜後，特區政府還有大量工作要做，將會推出提振香港經濟增長的措施，包括海外推廣、增強與內地連繫、增加香港的競爭力等，而特區政府內部已經啟動相關工作，“希望這一天（回復平靜）能更早到來，讓我們共同為香港的未來再重新出發。”