歐盟同意英國“脫歐”

中評社北京10月30日電／歐洲理事會主席唐納德·圖斯克28日說，歐洲聯盟同意英國方面所提延期脫離這一聯盟的請求，准予“彈性延期”3個月。



多家媒體報道，儘管爭取到時間，英國國內圍繞“脫歐”的僵局難以化解，提前舉行議會選舉的可能性增大。



再度“延期”



圖斯克28日在社交媒體“推特”寫道：“歐盟27國同意接受英國方面‘彈性延期’‘脫歐’至2020年1月31日的請求。”



多家媒體報道，英國以外的歐盟27國代表當天開會，持續30分鐘，一致同意英國延期“脫歐”。



“彈性延期”的意思是，如果英歐達成的“脫歐”協議獲得英國議會批准，英國可以在11月、12月或明年1月“脫歐”，早於明年1月31日。



多家媒體披露，歐盟同意英國延期“脫歐”有前提條件，包括歐盟不會在延長期內與英國重新談判“脫歐”協議、歐盟其他成員國在延長期內可以在沒有英國參與的情況下磋商事務。



圖斯克在“推特”說，歐盟方面同意英國延期“脫歐”的決定將經由書面程序正式確定。



英國方面需要正式“同意”歐盟方面的延期決定，隨後才能啟動書面程序。歐盟27國政府最晚10月30日、即英國原定“脫歐”日期的前一天可以表明反對延期意見。



英國原本擬2019年3月29日正式“脫歐”，2019年4月獲得歐盟方面同意，延期至10月31日“脫歐”。

