李嘉誠捐10億應急錢先助飲食業

李嘉誠 資料圖 中評社香港10月30日電／據香港商報網報道，反修例風波打擊經濟，為紓解中小企燃眉之急，李嘉誠基金會早前宣布捐款10億元“應急錢”計劃。基金會昨日公布，第一期會先動用2億元支援飲食業，合資格的中小型食肆每間可獲6萬元，預期11月底前發放。



合格食肆可獲發6萬元



李嘉誠基金會表示，眼見飲食業困難每況愈下，較非典時期更嚴峻，除整體營業額大跌三成，兩個月間有約200家食肆結業及遣散員工，故首先對飲食業作出支援。



基金會指出，為使資金盡快送到有需要協助的食肆手上，撐過這艱難時刻，基金會將以最信任的態度，訂定最簡易的批核過程，只要申請者符合中小企定義，僱用少於50人，持有效商業登記及飲食業牌照（普通食肆／小食食肆／燒味及滷味店）便可申請。



據悉，基金會自10月4日公布支援中小企後，一直與各界，包括特區政府，緊密磋商支援方案，最終認為以上方法最能直接、簡單、快捷地盡一點綿力，紓解業界困難。基金會緊接下來將力協助零售業，現正與零售業界代表積極洽議中。



基金會表示，中小企處於水深火熱中，基金會提供援助刻不容緩，如計劃安排有未臻完善之處，期盼各界提供意見，日後可做得更好。基金會亦表示，同舟共濟，渡過難關，謹此與香港人共勉。



李嘉誠基金會簡化批核



商務及經濟發展局局長邱騰華對李嘉誠基金會的“應急錢”計劃表示歡迎，認為背後理念簡單直接，與政府最近針對旅遊業推出的支援相似，體現了香港同舟共濟的精神。他又指，要振興本地經濟及旅遊，要由社區各界合力去做，所以他鼓勵其他人以同樣方式協助香港走出經濟困局。



面對目前的經濟困難，邱騰華指出，政府從8月起已推出長期及即時措施，財政預算案也改善宏觀經濟的政策，希望可達到“撐企業，保就業”，強調經濟復甦的過程除了靠政府施政，亦需社會各界共同努力。