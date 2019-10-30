陳學聖檢舉蔡博士論文涉抄襲　潘文忠受理

藍委陳學聖。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電／中國國民黨“立委”陳學聖今天在“立法院”具名向“教育部”提出檢舉，蔡英文的博士論文和她發表在期刊的論文有20多處相同或相似，涉及“自我抄襲”，他呼籲“教育部”立刻組成超黨派的調查小組調查此案。“教育部長”潘文忠當場受理，表示將依學術倫理審查程序進行處理。



綜合台媒報道，“立法院”教育及文化委員會今天審查“教育部”的預算，陳學聖質詢指出，蔡英文在1983年6月提交倫敦大學博士論文，同時，她在1983年6月也以中文在《政大法學評論》第27期發表一篇期刊文，篇名為“國際貿易中國市場之保護－GATT第十九條，VER及MFA”，兩篇論文涉及“自我抄襲”。



陳學聖說，雖然目前尚不知蔡英文的兩篇論文提交日期先後，他的團隊經過比對，列出20個疑點，包括：一、蔡英文的期刊論文與博士論文第五章內容重複性、相似性極高，有超過一半以上篇幅幾乎可視為英語和中文兩種語言互相翻譯為文；二、蔡英文的期刊論文與博士論文第五章內所有註解，皆無提及存在或引用關係。



陳學聖表示，此案涉及蔡英文的國際聲譽，且嚴重影響社會觀感，按“專科以上學校學術倫理案件處理原則”，應由“教育部”逕行處理。他希望“教育部”組成跨黨派的審查小組，以早日止息紛爭。



陳學聖將檢舉文件送給潘文忠，潘文忠表示，只要有人具名檢舉，“教育部”就受理，之後將進入學術倫理審查程序。不過蔡英文的論文是民國70幾年所發表，離現在已30多年，“教育部”會依照當時的相關規範進行後續處理。



依照程序，“教育部”受理後，會發文政大處理，先進行書面審查，再請校外專家審查，然後將結果送入教評會決議，結果再報到“教育部”，整個程序要4個月才會完成。



陳學聖說，希望此案不要推給政大，而是由“教育部”組成超黨派小組來審查，並盡快完成，不要拖到4個月才有結果。不過潘文忠對此並未承諾，表示學術倫理的審查不能倉促，一切就按照既有規定辦理。