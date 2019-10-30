再有涉暴者潛逃　15名被告禁離港

（圖片來源：文匯網） 中評社香港10月30日電／據香港文匯網報道，7月28日的上環暴亂共有44名男女被控暴動罪並分兩案處理，其中一案17名被告昨於西九龍裁判法院再提訊，惟繼上次聆訊前有一名女被告離港潛逃被法庭通緝，昨又有一名男被告缺席聆訊，主任裁判官羅德泉遂對他頒下通緝令，並下令其餘15名被告在保釋期間禁止離港。該案已排期至11月29日轉介至區域法院審理，但因被告人數過多，屆時將借用西九龍裁判法院。



控方昨在庭上進一步修訂控罪書所指的犯案位置，新控罪指17名被告於7月28日在上環摩利臣街和文華里之間的幹諾道中及德輔道中一帶，與其他不知名者參與暴動。



控方指出，繼次被告甄凱盈早前棄保潛逃後，第十二被告廖天駿昨亦缺席聆訊疑棄保潛逃。由於再有被告缺席聆訊，且案件已定於區院處理，控方要求法庭限制各被告保釋期間離港。



廖天駿昨日缺席聆訊後，主任裁判官羅德泉頒令緝拿廖天駿歸案，又指案件將轉介區域法院審理，情況出現關鍵性改變，經評核風險，決定應控方要求不再准許眾被告離開香港，其餘保釋條件則維持不變。



控方在庭外稱，昨收到廖天駿的代表律師來信，稱沒收到廖的指示，警方暫未能確定廖是否仍在港。



是案涉及的11男6女被告，依次為陳偉林（21歲，廚師）、甄凱盈（22歲，文員）、陳澤鋒（22歲，技工）、布紫晴（24歲，教師）、何栢耀（17歲，學生）、梁志鵬（20歲，學生）、楊位醒（31歲，廚師）、彭雨彤（20歲，學生）、劉耀銓（28歲）、廖頌賢（30歲，飛機師）、陳永琪（28歲，護士）、廖天駿（28歲，文員）、林皓正（22歲，電工）、廖紫婷（19歲，學生）、李樹樺（21歲，無業）、胡嘉俊（21歲，裝修工）及張雯曦（19歲，無業）。



（來源：文匯網）