“港大暴徒”圖逼跪低　張翔堅持反暴力

張翔重申反對任何暴力，拒向黑衣學生妥協 中評社香港10月30日電／大公報報道，中大校長段崇智早前向暴徒學生“跪低”，按他們要求發公開信“撐學生”，香港大學黑衣學生疑有樣學樣圖向其校長張翔施壓，迫他回應所謂的“訴求”。張翔前日向學生、職員和校友發信，重申反對任何暴力，未有向黑衣學生妥協。港大校委會主席李國章接受《點新聞》專訪亦批評，學生逼迫校方表態以支持特定立場，無異於暴力欺凌，嚴重破壞言論自由這大學的核心價值。



港大一群黑衣學生上周向港大副校長遞交聯署信，威脅校方回應“譴責警暴及政府”、不准警方入校園搜捕、為被捕學生提供支援及舉行對話會等所謂的“訴求”，否則行動升級。港大校長張翔前日在限期前向師生和校友發信，表示對近日升溫的社會衝突和暴力事件感到憂慮，重申反對任何人使用任何形式的暴力，認為有迫切需要以和平、理性的方式交流意見。



張翔強調，學生人身安全及健康是他最為關注的事情，他及港大中央管理小組曾與受影響學生及其家人會面，以協助他們需要。他說，校方於七月成立的學生支援小組及學生發展資源中心會提供緊急支援，確保涉事學生能獲得法律、輔導及其他有需要的服務。張翔表示，未來將繼續和學生保持溝通，學院院長、舍堂舍監和教職員亦會接觸學生，又指已向校方有關人士解釋，警察進入校園範圍的指引和原則。



李國章轟暴力欺凌毀言論自由



港大校委會主席李國章早前接受《點新聞》專訪時表示，早前八大校董會主席聯署聲明，已清楚表明大學不會有特定的政治立場，反對在校園內欺凌異見者，更加反對逼迫校方表態支持特定立場等行為，又批評暴力欺凌嚴重破壞言論自由這一大學的核心價值。李國章還表示，有很多十幾歲的小朋友，其實未必知道自己到底在爭取什麼。他說：“比起回歸前，香港享有更多的自由，很多不足之處亦在不斷改進，不能因為有問題，就去完全毀滅重來。”