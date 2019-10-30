穗設10億區塊鏈基金　港企可獲支持

廣州開發出“區塊鏈＋AI”商事服務平台，並發出全國首張在平台下辦理的營業執照（圖片來源：大公報） 中評社香港10月30日電／據大公報報道，全國最大力度扶持區塊鏈產業的《黃埔區、廣州開發區加速區塊鏈產業引領變革若干措施實施細則》昨日公布，廣州將設立10億元（人民幣，下同）的區塊鏈產業基金，為企業提供多層次服務；港澳企業或機構建設粵港澳大灣區區塊鏈創新中心等平台，每年給予最高100萬元扶持經費。香港科技大學工業工程和工程管理學博士石寧稱，廣州新政提到面向優質企業開放政務和公共服務應用場景，是區塊鏈企業急需打開的一個重要缺口，後續發展需圍繞市場和問題，創造更好的環境。



此次新政突出區塊鏈原始創新，重點支持區塊鏈關鍵核心技術基礎研究，為數字經濟發展提供安全透明可靠的技術職稱。據新政，在廣州開發區設立10億元規模區塊鏈產業基金，吸引社會資金集聚形成資本供給效應，為企業提供天使投資、股權投資、投後增值等多層次服務，建立“多基地＋大基金”分布式金融生態圈。



石寧表示，區塊鏈作為一個新興技術和產業，政府早期的推動確實對行業發展能夠起到重要作用。當前區塊鏈的發展，技術是重要一方面，但不應形成技術導向，問題導向才是關鍵。廣州新政根據目前區塊鏈產業發展存在的問題，提出很多針對性的辦法。人才方面，吸引高校和專業機構，參與人才培養；產業發展初期企業研發投入較大，政府也將進行補貼等。



但石寧也指出，產業界特別是企業，不應對政策有過多的依賴，區塊鏈產業發展最終還是要靠市場。一方面，政策不可能經常出台，不會不斷加碼；一方面，從以往新興技術和產業發展過程看，其最終還是靠市場力量逐漸壯大。“以區塊鏈來說，當前優秀的企業，對政策的期待反而沒有那麼高。”



港商：更了解生態把握市場



本次新政的最大亮點之一是提出“共創大灣區價值網絡”，旨在推動與港澳的優勢互補合作。新政支持香港、澳門企業或機構落地廣州建設粵港澳大灣區區塊鏈創新中心，或建設離岸孵化基地（須在廣州開發區成立具有獨立法人資格的運營單位主題），為三地企業提供學術交流、人才培訓、創業指導、企業孵化等服務。將按每年最高100萬元給予經費扶持。



來自香港的區塊鏈企業紛紛在廣州開發設立總部或分公司，當地也為企業提供便利通道。近日，港資企業優米區塊鏈科技有限公司，正式完成了在廣州的註冊登記，獲頒營業執照。據悉，廣州開發區開通了“跨境通”服務，香港投資者足不出戶，在香港的銀行便可跨境完成工商登記。

