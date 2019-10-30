中國首例第三代全磁懸浮“人工心臟”成功植入

中評社北京10月30日電／據大公報報道，一名60歲的心臟病患者日前在雲南省阜外醫院，接受了第三代全磁懸浮左心輔助裝置“人工心臟”植入術＋冠狀動脈旁路移植術，此次手術的成功實施，為中國西南地區首例。而為其植入的“人工心臟”完全由中國完全自主研發、具有中國自主知識產權，胡盛壽總院長在術後表示，第三代全磁懸浮“人工心臟”採用磁懸浮無接觸軸承，體積小，生物相容性好，達到了世界最先進的水平。



手術由國家心血管病中心主任、醫科院阜外醫院院長、雲南省阜外心血管病醫院總院長胡盛壽院士帶領北京和昆明兩地專家團隊在雲南實施。接受“人工心臟”植入術的患者李先生，今年60歲，有12年高血壓病史。今年經雲南省阜外醫院內外科多名專家會診討論，患者診斷擴張性心肌病，冠心病、終末期心力衰竭，建議患者行心臟移植或“人工心臟”置入。10月25日手術成功實施。



據了解，為李先生植入的第三代全磁懸浮“人工心臟”，由胡盛壽院士帶領團隊研發，具有中國自主知識產權。該裝置利用磁場讓葉輪懸浮，不僅解決了易形成血栓的難題，而且更容易安裝在心包腔內，使其他器官受到的影響更小。這種左心室輔助裝置有三種用途：一是為等待心臟供體的患者提供移植前的過渡支持；二是逆轉心衰進程，為心臟提供重構支持；三是終點治療，即終生心臟輔助。



目前中國接受“人工心臟”移植的患者超過30例，這些患者的生活質量得到巨大的提升。



（來源：大公報）