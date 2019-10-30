韓創造話題綠營被動跟進　卓榮泰生氣了

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電／針對外界認為中國國民黨2020參選人韓國瑜不斷創造話題，蔡英文與民進黨只能被動跟進。民進黨主席卓榮泰今天接受廣播節目專訪時表示，跟韓國瑜做語言尖鋒相對，不符合民進黨型態，他也蠻看不起這樣的行為。



卓榮泰上午接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪，被問到蔡英文講話不如韓國瑜有趣、好玩，民進黨如何應對？卓榮泰說，“講話不一定好玩，有用就好”。韓國瑜講到那樣的“風花雪月”，民進黨只敢羨慕，不敢學習，而是從其他方式補強，例如扎實的政策內容。



卓榮泰說，民進黨會將政府正在做的事，用簡單的話講出來。例如“行政院長”蘇貞昌近期用閩南語講政策內容，讓民眾更了解，幾位部會首長也親身站到第一線，面對輿論。



至於韓國瑜有何優點，卓榮泰說，鼓動風潮、創造名詞、感染熱情，在現在政治人物來看，是不簡單。但一個人有再多的優點，但只要一直強調自己很多優點、能力時，就會變成缺點。



卓榮泰也提到，去年選前幾個月到前幾周，都不相信陳其邁、林佳龍落選。民進黨會對去年的民調結構再精進，他對現在黨的民調深具信心，現在的民調足以參考，設定戰略與戰術。不過他也強調，絕對不相信現在的民調差距多大，選舉結果差距有就有多大，“一定是一場很激烈的廝殺”。