歐行掌門交接　拉加德面臨嚴峻挑戰

圖為馬里奧·德拉吉。（來源：新華社） 中評社北京10月30日電／歐洲中央銀行行長馬里奧·德拉吉28日發表告別演講，敦促歐元區國家同心協力，提振經濟。



分析師認為，他的繼任者、國際貨幣基金組織（IMF）前總裁克里斯蒂娜·拉加德面臨緊迫任務，需彌合歐洲央行決策層關聯貨幣刺激政策的分歧。



【呼籲團結】



德拉吉呼籲，針對經濟增長放緩，歐元區各國政府應採取必要措施，鼓勵投資和消費。他說，這是需要成員國團結的時候。



法新社報道，這一呼籲主要針對德國，即歐洲最大經濟體。德國對歐洲央行的超寬鬆貨幣政策多有批評，德國銀行家認為前所未有的低利率損害德國儲戶利益。



歐洲央行今年9月宣布降息、重新啟動購債計劃等一攬子貨幣寬鬆新舉措。這一舉措招致部分成員國批評，央行內部同樣有分歧。



業內人士擔憂，2009年債務危機以來，歐元區施行寬鬆貨幣政策多年，央行“放水”太狠，經濟刺激措施邊際效益遞減，副作用卻在增加。



【光榮卸任】



就德拉吉8年任期的表現，德國總理安格拉·默克爾和法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍讚賞有加。



德拉吉現年72歲，曾任意大利中央銀行行長，2011年掌舵歐洲央行行長，在幫助歐元區國家渡過主權債務危機方面發揮重要作用。他的名言是“不惜一切代價”拯救歐元。

