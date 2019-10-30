韓媒：中國軍機飛入韓國防識區　事先已通知

（韓聯社報道截圖） 中評社北京10月30日電／韓聯社息稱，韓國政府多名消息人士29日表示，中國軍機當天飛入韓國西部海域的防空識別區（KADIZ），但與以往不同，中方此次事前通知了韓方其飛行途徑和目的。



報道稱，29日上午，疑似為偵察機的2架中國軍機飛入西部海域的防空識別區，隨後韓軍戰機出動進行監視。



韓聯社提到，這是今年中國軍機第25次飛臨韓國防識區。



來源：環球網