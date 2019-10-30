兩岸企業家峰會將開　國台辦：成果將超往屆

馬曉光（中評社 張爽攝） 中評社北京10月30日電（記者 張爽）2019年兩岸企業家紫金山峰會將於11月3日至5日在南京舉辦，國台辦發言人馬曉光在30日的國台辦例行發布會上作相關介紹。他指出，今年峰會預計合作成果將超過往屆。



馬曉光說，兩岸企業家報名出席本屆峰會十分踴躍。目前已有40多家央企和一批知名民營企業報名參會，台灣方面主要工商團體的負責人以及一批重量級企業家也已完成報名。峰會期間，還將舉行兩岸產業交流合作協議及項目簽約，預計合作成果將超過往屆。本屆峰會還將舉辦海峽兩岸經濟合作園區及“一帶一路”園區建設展、江蘇省台灣青年實習就業創業成果展。



他表示，值得一提的是，江蘇各地各部門高度重視“31條措施”的貫徹落實工作，已經取得了一系列具體成果。全省共有近1100家台資企業享受高新技術企業稅收優惠政策，合計減免企業所得稅31.3億元。淮安實聯化工電子特化品、淮安慶鼎精密電子多層柔性線路板、南京台積電項目被認定為江蘇省2019年重大項目，享受同等政策優惠支持。為給台灣青年圓夢大陸提供更多便利，今年江蘇推出了“台灣青年2019江蘇省實習專項扶持計劃”，在蘇台灣實習生總數突破了千人，122名優秀台灣青年代表獲得獎學金和助學金。台灣同胞在蘇生活更加便利，近萬名台灣學生在江蘇各級各類學校就讀，省內92家醫院被認定為台商定點就診醫院，超過3300名台胞在蘇參加企業職工基本養老保險。今年共有6名台胞榮獲江蘇省“五一勞動獎章”，30家台資企業獲得江蘇省人民政府頒發的江蘇省“紫峰獎”。

