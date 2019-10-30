中共代理人法　趙天麟：是否通過大家討論

對於“中共代理人”相關修法草案交付委員會審查，綠委趙天麟受訪提出看法。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月30日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團29日表決將“中共代理人”相關修法草案交付委員會審查，完成一讀。不過，今天民進黨態度則沒有這麼急迫，不認為一定要本會期通過，民進黨“立委”趙天麟接受中評社訪問表示，不諱言這個法案他們有壓力，因為贊成跟反對聲量都很大，“我態度開放”，為什麼最後一個會期就不能付委，但是這個案子有很大討論空間，是否本會期一定要通過，就讓大家討論。



昨天有關“中共代理人”相關草案付委，其中包括民進黨“立委”王定宇等人與時代力量黨團提出“兩岸人民關係條例部分條文修正草案”，民進黨“立委”尤美女等人也提出“境外勢力影響透明法草案”等。



由於本會期已經是最後一個會期，下屆“立委”將在明年1月11日就要改選，綠營內部也認為要趕在本會期修法通過的可能性很低，明年1月大家都要選舉了，誰還要來開會？本會期很可能會在12月中下旬就休會。



綠營人士也透露，這個會期審查也不會這麼順利，就勢必要送院會朝野協商，要1個月冷凍期才會處理，根本來不及，誰要為了修法延會，大家都要選舉。



趙天麟表示，昨天付委的動作是台灣社會對這件事情有爭議，兩邊都有強烈意見要表達，反對、贊成聲音都有很大聲，如果連付委都沒有，對於強烈支持該法案的民眾也會引起不滿，他們會認為連付委都沒有？那民進黨就是不支持。



趙天麟也說，連提案的“立委”王定宇都說不能逕付二讀（跳過委員會審查），如果逕付二讀，政府也不見得承受得住壓力。



他也坦言，基層確實有壓力在，因此聲音要平衡，但能不能在這個會期完成，“我沒有定見”，如果社會共識很高就可能通過，但他覺得付委是讓大家可以更進一步討論，不能因為剩下最後一會期就不付委，但是這個案子有很大討論空間，是否本會期一定要過，就讓大家討論。



民進黨“立委”張宏陸受訪也說，確實有些台商對於中共代理人法案有疑問，但是多溝通大家就可以清楚了解，中共代理人法案大家都還在討論當中，任何法案通過都會有影響，但美國採取的手段比台灣還激烈。