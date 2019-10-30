新興設計師連結頂尖品牌　作品風格多元化

女裝設計師品牌MONSE（圖片來源：文匯網） 中評社香港10月30日電／據香港文匯網報道，近年，不少大型綜合百貨店進行優化，加入創新互動科技元素，結合實體店與網上商店，就如位於金鐘的Harvey Nichols便特地將香港旗艦店與總部英國電子商務上的國際知名及頂尖新興設計師品牌商品連結起來，展示多三倍的時裝數量，當中有不少鮮為港人所知的設計師品牌，讓大家認識更多，開創獨一無二的時尚探索之旅。



優化後的旗艦店以鮮明時尚、富未來感的設計風格，配合嶄新零售概念，同時更加入各種創新科技元素，包括嶄新的互動櫥窗、互動屏幕等，為顧客帶來與眾不同的購物體驗。



知名女裝 新穎獨特



著名女裝設計師品牌一向是Harvey Nichols的核心產品，今次加入了較新穎獨特的品牌如DICE KAYEK、KOLOR和MONSE等。例如，日本品牌KOLOR今季糅合解構、登山及船塢等主題，鏤空設計恍如針織服，結合優雅的花卉圖案襯里，其外衣、褲裝及配飾融入大量登山元素細節。



巴黎高級女裝品牌DICE KAYEK以誇張的外形線條，配上土耳其傳統的精細刺繡，以及簡約法式的浪漫中還有中東文化的特色，構成古典又現代的獨特風格，其秋冬系列保留品牌的經典剪裁，大褸或襯衣的衣領不再單調乏味，取而代之的是層次分明的多邊形衣領及飾以立體花朵的細節。



而紐約新寵品牌MONSE 則由設計師二人組Fernando Garcia和Laura Kim於2015年共同創立，以打造簡約易襯時尚服飾為設計理念，更把解構主義表達出優雅前衛。今年秋冬系列將鬆垮及精巧西裝昇華至嶄新的境界，設計男女皆宜，展現運動服及商務服的完美平衡。



簡約設計 前衛創新



作為前衛創新的品牌共冶一爐的區域，時尚女生區域還有一眾新晉品牌如HYKE、RECTO和TIBI等。例如，於2013年成立的日本簡約時裝品牌HYKE出自夫妻檔設計師吉原秀明及大出由紀子，今季設計靈感來自舊時軍人衣櫥必備的服裝，加入有流蘇半身裙和不規則毛衣單品，令造型更具層次感、令身形顯得修長。

