日本艦機3天內發現5艘中國軍艦　並跟蹤監視

中評社北京10月30日電／據日本防衛省統合幕僚監部28日發布的消息，25日和27日兩天，日本海上自衛隊艦機共發現5艘中國海軍軍艦，其中3艘在穿越宮古海峽進入東海海域，2艘在穿越對馬海峽前往日本海海域。



25日晚上11時許，日本海上自衛隊佐世保地方隊第3導彈艇隊所屬導彈艇“白鷹”號在下對馬海峽西南約250千米處發現兩艘中國海軍軍艦，經識別確認為2艘江凱II級（054A型）導彈護衛艦。隨後，經海自跟蹤監視確認，兩艘軍艦穿越對馬海峽北上，向日本海方向航行而去。統合幕僚監部還發布了兩艘054A導彈護衛艦航行時的畫面，可以看到兩艘軍艦分別為蕪湖艦和臨沂艦。



27日上午8時許，日本海上自衛隊那霸基地第5航空群所屬P-3C海上巡邏機和佐世保地方地第46掃雷艇隊所屬掃雷艇“獅子島”號在久米島以南約140千米處海域發現北上的3艘中國海軍軍艦，3艘軍艦分別為1艘旅洋II級（052C型）導彈驅逐艦、1艘江凱II級（054A型）導彈護衛艦和1艘福池級（903型）補給艦。隨後，經海自跟蹤監視確認，3艘中國軍艦穿越成沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽海域北上，向東海方向航行而去。統合幕僚監部還指出，這3艘軍艦與今年4月5日穿越宮古海峽向東南方向航線的是同一批。從統合幕僚監部還發布的圖像資料來看，3艘中國海軍軍艦分別為西安艦、安陽艦和高郵湖艦。



而根據中國軍網早前的報道顯示，西安艦、安陽艦和高郵湖艦正是中國海軍第32批護航編隊的組成艦只，此次穿越宮古海峽進入東海可能是在返回駐地途中。



來源：《環球時報》

