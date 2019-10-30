“中國龍岩友誼花園”奠基儀式成功舉行

中評社北京10月30日電／10月29日，“中國龍岩友誼花園”奠基儀式暨澳大利亞臥龍崗市與中國福建省龍岩市締結姐妹城市20周年慶典在臥龍崗舉行，中澳政商界代表、當地華僑華人代表等出席活動。



龍岩市與臥龍崗市於1999年結為姐妹城市。20年來，兩市在多個領域保持密切合作。為紀念兩市結交20周年，臥龍崗市政府捐贈了位於臥龍崗植物園中心的區域，用於建造“中國龍岩友誼花園”，以特別的儀式祝願兩個城市友誼長青。



中國駐悉尼總領事顧小傑在出席活動時表示，龍岩市和臥龍崗市結好20周年以來，兩市保持密切交流，不斷拓展互利合作，為促進福建省和新南威爾士州友好合作，乃至中國和澳大利亞的關係發展做出了積極貢獻。“中國龍岩友誼花園”將成為臥龍崗對華友好新的象徵，成為促進雙方民間友好交流的紐帶。他提出，兩市在可持續發展和城市治理等方面可以互學互建，同時為中澳關係發展注入更多正能量和新動力。



臥龍崗市市長戈登·布拉德伯裡表示，臥龍崗和龍岩都是以“龍”冠名的城市，這是兩者之間的重要淵源。兩座城市的友誼已經持續了20年，臥龍崗政府經多方努力找到了一棵“中國紅豆杉”，是一種多見於福建的古老珍稀樹種，它將被種植在“中國龍岩友誼花園”裡，成為兩座城市友誼的見證。



龍岩市副市長郭麗珍稱，20年來，龍岩市和臥龍崗市在商貿、教育科技、旅遊、文化和醫療等領域不斷擴大交流，增進友好往來，取得了豐碩成果。她相信“中國龍岩友誼花園”的建成，必將進一步促進深化雙方的經貿合作、增進友好交流。



活動當天除舉辦奠基儀式外，還舉行了友誼之樹“紅豆杉”的種植儀式以及中華迎賓禮。嘉賓還共同參觀了“中國龍岩友誼花園”擬建設的地址，以及該花園的設計圖。



來源：新華社