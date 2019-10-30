庫爾德武裝稱巴格達迪一名心腹斃命

中評社北京10月30日電／敘利亞庫爾德武裝28日說，極端組織“伊斯蘭國”頭目阿布·貝克爾·巴格達迪的一名心腹斃命。



“敘利亞民主軍”最高指揮官馬茲盧姆·阿卜迪說，這一武裝借助與美軍的情報合作，27日在敘利亞西北部傑拉蔔盧斯鎮附近一座村莊打死“伊斯蘭國”發言人阿布·哈桑·穆哈吉爾。



“敘利亞人權觀察組織”同樣發布穆哈吉爾的死訊，說他當時藏在包含一輛轎車和一輛油罐車的車隊中。



傑拉蔔盧斯位於北部阿勒頗省，毗鄰敘利亞與土耳其邊界。“敘利亞民主軍”發言人穆斯塔法·巴利說，相信穆哈吉爾藏在傑拉蔔盧斯的目的是接應巴格達迪前往。



美聯社報道，穆哈吉爾是假名，“伊斯蘭國”前發言人2016年死於空襲後，他接任這一角色，據信是巴格達迪潛在接班人之一。



美國總統唐納德·特朗普27日宣布，美軍特種部隊士兵26日深夜在敘利亞西北部突襲巴格達迪藏身地，後者走投無路，引爆炸彈背心後死亡。特朗普就這次突襲向俄羅斯、土耳其、敘利亞、伊拉克和敘利亞庫爾德武裝致謝。



“敘利亞民主軍”以庫爾德武裝“人民保護部隊”為主。美軍先前在敘利亞與庫爾德武裝聯手打擊“伊斯蘭國”，但在土耳其越境進攻這一武裝控制區後撤離。



美方沒有回應穆哈吉爾死亡的說法。



來源：新華網